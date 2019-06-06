Караганда. 5 июня. Kazakhstan Today - В Караганде легковушка столкнулась с маршрутным автобусом сообщением Караганда - Темиртау, передает Kazakhstan Today.

"5 июня в Октябрьском районе Караганды, на 15-й магистрали, водитель автомашины "Ауди-80", следуя в направлении улицы Попова, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом сообщением Караганда - Темиртау", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В результате ДТП водитель автомашины "Ауди", двое пассажиров автобуса и автомашины с различными травмами госпитализированы.

В момент ДТП в салоне автобуса находился 31 пассажир.

Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.





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