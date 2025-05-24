23.05.2025, 12:38 22316

В Караганде жестоко избили пенсионера  

Нападавшие были нетрезвы и снимали происходящее на сотовый телефон
В Караганде жестоко избили пенсионера
Фото: Depositphotos
Караганда. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Караганды заявила о жестоком избиении пожилого отца.

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как пожилому человеку наносят кулаками удары по голове и по телу.



По словам дочери, четверо нападавших пришли на ферму ее отца в нетрезвом состоянии и спровоцировали конфликт. Один из нападавших сломал пенсионеру два ребра, бил его по голове.

У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга. А вся компания наблюдала избиение пенсионера с возгласами и снимали произошедшее на телефоны", - написала женщина.


Она добавила, что после звонка отца с просьбой о помощи она приехала на место происшествия и тогда компания накинулась уже на нее.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного вреда здоровью средней тяжести.

Ранее в Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау. Несовершеннолетние проникли в дом 67-летнего мужчины, жестоко издевались над ним и снимали происходящее на видео.

В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.


Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ИзбиениеПенсионерКараганда

новости по теме

23.05.2025, 16:44 16431

Подземные толчки ощутили жители Талдыкоргана

Ощутимость землетрясения составила 4 балла
Талдыкорган. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Талдыкоргана и других населенных пунктов области Жетысу ощутили подземные толчки, передает корреспондент агентства.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в 16.01 в 12 километрах к северу от Талдыкоргана.

Согласно информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, ощутимость составила:

  • в Талдыкоргане - 4 балла;
  • в селе Балпык-Би - 4 балла;
  • в поселке Карабулак - 3 балла;
  • в городе Уштобе - 3 балла;
  • в городе Текели - 2 балла;
  • в селе Сарыозек - 2 балла.

Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются", - добавили в МЧС.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗемлетрясениеЖетысуская область
23.05.2025, 11:56 23366

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы  

По факту аварии ведется расследование
Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы автобус столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека.

Информация об аварии появилась в социальных сетях.


"На углу Рыскулова и Шемякина произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. На месте работают спасатели и медики", - говорится в сообщении.

В ДП Алматы сообщили, что авария произошла 22 мая в 22.25.

Водитель автобуса, следуя по Рыскулова, при развороте в обратном направлении столкнулся с Audi, которая ехала в противоположную сторону. В результате ДТП водитель Audi и трое его пассажиров получили телесные травмы", - сообщили в полиции.


По факту аварии ведется расследование.

Ранее в Алматы автобус столкнулся с троллейбусом. За медицинской помощью обратились 13 человек.
 
20.05.2025, 11:12 83421

Шесть иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Костанайской области   

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело
Костанай. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть иностранных граждан погибли в аварии с грузовым автомобилем DAF на автодороге Алматы - Екатеринбург, сообщает пресс-служба ДП Костаная.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.



20 мая утром на автодороге Алматы - Екатеринбург, примерно в двух километрах от пограничного поста "Кайрак", водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров - иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии на месте погибли шесть человек, еще пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу", - рассказали в полиции.


Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее трое взрослых и ребенок погибли в аварии в Павлодарской области.
 
20.05.2025, 10:05 86506

С начала года в Казахстане 60 детей выпали из окон

С начала года в Казахстане 60 детей выпали из окон
Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года в командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС поступила информация о 60 несчастных случаях, связанных с падением детей из окон, проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Пятеро детей погибли на месте, 55 - с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения", - уточнили в ведомстве.


По данным МЧС, в 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий. Как правило, в зоне риска - дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает всех родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • не полагайтесь на москитные сетки - они не удерживают ребенка;
  • устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы;
  • убирайте от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ОкноПадениеМЧСдети
19.05.2025, 14:23 103801

Гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в столичном цирке   Дополнено

Во момент выполнения трюка оборвался трос
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка.

В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести.

В столичном цирке также прокомментировали инцидент.

Она мастер спорта, привыкла выполнять сложные трюки без страховки, получила незначительную травму и в скором времени вернется на манеж и продолжит радовать зрителей цирка", - сказано в сообщении.


Дополнено 19.05.2025, 16.40

Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".

В момент выполнения трюка произошел обрыв троса, в результате чего артистка (...) получила легкую травму кисти руки", - говорится в сообщении.


Отмечается, что в настоящее время ее состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Руководство столичного цирка подтверждает, что все требования по обеспечению безопасности соблюдаются в полном объеме", - добавили в пресс-службе цирка.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Травмацирк
19.05.2025, 11:33 107636

Водитель джипа спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места аварии

Жертв и пострадавших нет
Водитель джипа спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места аварии
Фото: КТЖ
Талдыкорган. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По ее данным, авария произошла 18 мая в 17.35. Легковой автомобиль марки "Mitsubishi Pajero" столкнулся с грузовым поездом.

Жертв и пострадавших нет. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Личность водителя устанавливается. Причина происшествия - нарушение правил дорожного движения водителем автотранспорта", - уточнили в компании.


10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.

7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.

4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.

27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.

13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.

Из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Жетысуская областьДТПЖДпоезд
19.05.2025, 09:51 109891

В Кызылординской области самолет АН-2 совершил вынужденную посадку в степи

На борту находились три человека
Кызылорда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что в Кызылординской области самолет АН-2, направлявшийся в сторону "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку. Об этом сообщили в МЧС РК.

На борту находились три человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно", - проинформировали в министерстве.


Были задействованы все силы и средства МЧС. К поисковой операции присоединился и вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК.

После 8 часов напряженных поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи. Экипаж эвакуировали в поселок Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась", - уточнили в МЧС.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СамолетКызылордаПосадкаСтепь
18.05.2025, 16:39 116761

Близ Семея горит мусорный полигон

Близ Семея горит мусорный полигон
Фото: Кадр из видео
Семей. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 12 километрах от Семея загорелся полигон твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Из-за сильного ветра огонь перекинулся на сухую растительность. Загорание сухой травы потушено. В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 2 гектара", - проинформировали в МЧС.


Как отметили в ведомстве, также на месте тушения проводятся работы по рекультивации земли и засыпке грунтом.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарПолигонТБО

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие  обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов? 

      Архив опросов