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В Карагандинской области два человека погибли в автомобиле, зажатом при ДТП между двумя грузовиками

14.02.2020, 13:01 12043
Караганда. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области два человека погибли в автомобиле, зажатом при ДТП между двумя грузовиками, передает Kazakhstan Today.
 

14 февраля, в 10.20, на автодороге Караганда - Нур-Султан, возле села Ошаганды, 31-летний водитель автомашины Foton, по предварительным данным, не соблюдая дистанцию, совершил резкое перестроение с правой полосы на левую, вклинившись между едущими по левой полосе грузовыми автомашинами Volvo под управлением 54-летнего водителя и DAF под управлением 46-летнего водителя. В результате водитель автомашины DAF совершил столкновение с Foton и прижал ее к впереди идущей автомашине Volvo", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
В результате ДТП водитель Foton и его 30-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
 
 

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