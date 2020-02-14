На трассах вблизи Нур-Султана произошло три массовых ДТП с участием порядка 50 автомобилей

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на двух платных участках дорог вблизи Нур-Султана произошло три массовых ДТП с участием в общей сложности 51 автомобиля, передает Kazakhstan Today.

Первое произошло по направлению Щучинск - Нур-Султан, около 15.00. На 36-м километре по направлению в город Нур-Султан в попутном направлении столкнулись порядка 20 автомашин. Никто не пострадал. На данный момент основная часть авто разъехалась, на проезжей части осталось порядка 8 машин", - сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол".

Также, по информации компании, в километре от первого ДТП, на 37-м километре, в обратном направлении Нур-Султан - Щучинск столкнулись порядка 16 автомашин.

Во втором ДТП пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребенок, которого забрала карета скорой медицинской помощи. Взрослых забрали попутные легковые авто. На этом участке работало и продолжает работать 9 единиц (3 КДМ, 3 погрузчика, два автогрейдера и один экскаватор) техники", - уточнили в пресс-службе.

Третье ДТП произошло по направлению Нур-Султан - Темиртау около 16.00 на 1408-м километре, рядом с поселком Шокай. Столкнулись 15 авто, из них 3 фуры, 2 "Газели" и 10-легковых машин. На данном участке работало и продолжает работать 9 единиц спецтехники (2 КДМ, три погрузчика и четыре автогрейдера).

К счастью, жертв ни в одном ДТП нет. В пресс-службе отметили, что все три массовые аварии произошли на локальных участках в местах резкого ухудшения видимости. В местах свершения ДТП переметов и гололеда не было. С 16.00 данные участки закрыты для всех видов транспорта в связи нулевой видимостью.

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