Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Дороги закрыты на выездах из Нур-Султана и в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане в связи с метелью, гололёдом и ограничением видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта по четырем направлениям: Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Караганда, Нур-Султан - Атбасар, Нур-Султан - Павлодар, сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на четырех участках автодорог: Алматы - Екатеринбург (Нур-Султан - Темиртау, 1291-й - 1426-й километры), Нур-Султан - Петропавловск (Нур-Султан - Щучинск, 18-й - 231-й километры), Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (Нур-Султан - граница Павлодарской области, 16-й - 205-й километры), Екатеринбург - Алматы (Атбасар - Нур-Султан, 1006-й - 1247-й километры).

В Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ушарал - Достык (село Коктума - село Достык, 83-й - 184-й километры).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках дорог: Алматы - Екатеринбург (Караганда - граница Акмолинской области, 1038-й - 1142-й километры), Кызылорда - Павлодар (Караганда - поселок Молодежный, 970-й - 1066-й километры).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (поселок Шидерты - граница Акмолинской области, 205-й - 235-й километры).

КЧС рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, СМС-оповещением. Моментальное информирование об ухудшении погодных условий, закрытии автомобильных дорог обеспечивает мобильное приложение Darmen. Жителям сельской местности при ухудшении метеоусловий рекомендуют воздержаться от пеших походов на дальние расстояния. В чрезвычайной ситуации нужно звонить на единый номер службы спасения 112.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства