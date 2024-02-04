03.02.2024, 17:22 14801
В Карагандинской области рыбак утонул вместе с авто
Фото: ДЧС Карагандинской области
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Караганда. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 3 февраля, около 01.00 на водохранилище у поселка Молодежный автомобиль Reno ехал по льду. Машина попала в промоину и стала тонуть, сообщает "Вечерняя Караганда".
Двое пассажиров сумели спастись, а 39-летний водитель погиб.
На месте ЧП работают водолазы. Машину обнаружили, но тела в салоне нет, водительская дверь открыта. Возможно, мужчину отнесло течением в сторону.
Известно, что в этот день на канале Сатпаева производились работы по прокачке воды и из-за мощных потоков воды на льду образовались промоины.
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03.02.2024, 11:26 23441
Работы на месте обвала на "Майкаинзолото" могут приостановить
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" в экскаваторы продолжают переэкскавацию грунта и горной породы. По всему периметру обвала образовались трещины. Это состояние грунта крайне опасно, сообщает пресс-служба МЧС РК.
При исследовании грунта магнитометром и геосканером специалисты ТОО "GRP Ridder grupp" дали заключение о том, что на месте локации искомого объекта высокая вероятность провала.
Аварийно-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" возглавляет руководство рудника, которое имеет право принимать решение о приостановке работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зоне чрезвычайной ситуации людей.
Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера. Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
02.02.2024, 09:26 63041
Жапаров досрочно покинул форум ЕАЭС в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека Дополнено
Фото: telegram/Sputnik Кыргызстан
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Бишкек. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На ТЭЦ Бишкека сегодня ночью произошел пожар. Город остался без горячей воды и частично без света и отопления.
Пострадали пять человек, двое из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров досрочно покинул форум ЕАЭС и вылетел в столицу для проведения заседания оперативного штаба по ситуации в энергетике, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Все школы и детские сады Бишкека переведены на онлайн-режим. Жители разных районов города жалуются на отключения света.
Вероятно, энергосистема испытывает серьезную нагрузку после аварии на ТЭЦ", - пишет источник.
Информация о якобы взрыве одной из труб или котла ТЭЦ появилась в соцсетях ночью. Позже появилась официальная информация от МЧС о том, что на станции произошел пожар, который потушили в 05.05.
В данное время идет прямой эфир с представителями Минэнерго и городских служб. Власти обещают, что система теплоснабжения Бишкека ориентировочно будет восстановлена в течение 2-3 дней. Об этом заявил замминистра энергетики Насипбек Керимов.
Система "Бишкектеплосети" работает в режиме рециркуляции. Мы принимаем такие меры, чтобы система не замерзла", - сказал он.
Практически вся южная часть Бишкека осталась без отопления", - сообщил замглавы "Бишкектеплосети" Шаршенбек Сарыкеев. По его словам, тепла нет в микрорайонах № 3-8, 11, 12, Улан, Кок-Жар. От тепла временно отключают несоциальные объекты, добавил он.
Дополнено 02.02.2024, 11.02
В МЧС не исключают, что причиной аварии на ТЭЦ Бишкека стала диверсия, сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на главу ведомства Бообека Ажикеева.
По его словам, примерно в 03.00 на станции было несколько хлопков. Власти также не исключают техногенную причину аварии.
На территории ТЭЦ Бишкека объявлен режим чрезвычайной ситуации. На месте создан штаб, куда вошли работники профильных госорганов, включая сотрудников ГКНБ.
Теплоснабжение в Бишкеке полностью восстановят в течение 5-7 дней, для объявления режима ЧС в Бишкеке предпосылок нет, заявил глава МЧС.
В Минэнерго жителям Бишкека пообещали сделать перерасчет оплаты из-за ограничения поставки тепла и горячей воды.
Президент страны Садыр Жапаров взял ситуацию на ТЭЦ Бишкека под личный контроль. Он поручил в сжатые сроки устранить последствия ЧС.
Напомним, в конце прошлого года в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
В середине января на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что к 2030 году в Казахстане возникнет дефицит электроэнергии. Он также рассказал, что в Казахстане усилят контроль в сфере теплоэнергетики.
Казахстанским ТЭЦ не хватает свыше 15 тысяч сотрудников.
01.02.2024, 21:08 85326
В Уральске дети и воспитатель получили травмы в результате падения шкафа
Фото: Depositphotos
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Уральск. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел в детском саду "Саби" утром 1 февраля. Шкаф упал на детей во время занятий, его падение пыталась сдержать воспитатель и пострадала вместе с детьми, сообщает "Уральская неделя".
По словам работников дошкольного учреждения, в детсаду готовились к встрече комиссии, шкаф в одной из групп передвинули, но не закрепили.
По информации областного управления здравоохранения, вызов на пульт "103" о травмированных в детском саду "Саби" детях поступил в 11.30. Всего с места происшествия медики забрали 5 человек - из них четверых детей 2018 года рождения.
В областной детской многопрофильной больнице у всех пострадавших детей врачи диагностировали разного рода ушибы - мягких тканей грудно-поясничной области, кистей, предплечий.
Состояние всех 4 детей медики оценили как удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение. Воспитателя 1976 года рождения с ушибом мягких тканей нижних конечностей транспортировали в городскую многопрофильную больницу. Ей также назначено амбулаторное наблюдение.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства ЧП выясняются.
01.02.2024, 13:58 96156
Есть риск обвала: в МЧС рассказали о ходе спасательной операции на "Майкаинзолото"
Фото: instagram/asaiyn.baikhan
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Павлодар. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе спасательной операции на руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области рассказал на брифинге замначальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Жомарт Аскаров.
Сейчас идут работы по поиску двух спасателей. Мы туда максимально привлекли силы и средства, в том числе и специальное оборудование. Это геосканер, магнитометры, специальные организации для этого привлечены. В целом 139 человек, 40 единиц техники, три кинологических расчета и два беспилотных летательных аппарата работают на месте. Также мы консультировались с зарубежными коллегами", - заявил Аскаров.
Они тоже отмечают неустойчивость почвы, возможный обвал грунта и риск для спасателей.
Мы, конечно, данные параметры учтем, и решение будет принято с учетом погодных условий и безопасности спасателей", - рассказал Аскаров.
Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.
Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
31.01.2024, 19:27 121556
Утечка газа после землетрясения: в Алматы отключили 170 частных домов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с 23 января после первых землетрясений в южных регионах страны специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" ежедневно проводят обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них, сообщает пресс-служба компании.
Для обеспечения безопасности и эффективного реагирования на возможные утечки газа АО "КазТрансГаз Аймак" при содействии АО "Интергаз Центральная Азия" привлечена мобильная лаборатория "ДЛС-Пергам" для оперативного обследования газопроводов и сооружений на них на наличие утечек газа и их незамедлительного и оперативного устранения.
30 января в Алматы работники службы эксплуатации газовых сетей мобильной лабораторией "ДЛС-Пергам" обнаружили утечку газа подземного газопровода среднего давления. Вследствие чего были отключены от газа 170 частных домов. В тот же день, 30 января, специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" ночью провели оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки. В настоящее время все абоненты подключены к газоснабжению.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Также после землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были обнаружены трещины.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
31.01.2024, 16:31 125536
ДТП с участием сразу 26 машин произошло в Жамбылской области
Фото: ДП Жамбылской области
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Тараз. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Западная Европа - Западный Китай возле села Нурлыкент Жуалинского района произошло массовое ДТП, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Авария, в которую попали сразу 26 транспортных средств (в том числе 4 пассажирских автобуса, 4 грузовых автомобиля), произошла 31 января в 10.47. Причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия: метель, гололед, плохая видимость.
В результате аварии погибших нет, однако с травмами в центральную районную больницу села Б.Момышулы обратились 25 человек.
Автодорога из Тараза с 593-го по 534-й км закрыта в обоих направлениях", - отметили в полиции.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего выясняются.
30.01.2024, 12:06 157231
Взрыв в жилом доме Карагандинской области: объявлена ЧС местного масштаба Дополнено
Фото: gov.kz
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Караганда. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел сегодня ночью в поселке Ботакара Карагандинской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Семьям погибших будет оказана помощь. Мы создаем комиссию, которая займется оценкой ущерба. Один на один с бедой никто не останется" - заявил аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали.
Он сообщил, что дом обследуют с привлечением экспертов КазМИРР. Жильцы пока размещены у родственников, будут решаться вопросы с их дальнейшим расселением и судьбой дома.
Дополнено 30.01.2024, 13.06
По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.
По факту взрыва баллонного газа в двухэтажном 12-квартирном доме в поселке Ботакара управлением полиции Бухар-Жырауского района начато досудебное производство", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате дом частично обрушился. На момент взрыва в доме находились 35 человек. Позже из-под завалов были извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей.
30.01.2024, 09:22 151331
Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва газа в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
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Караганда. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области сегодня ночью в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа, здание частично обрушилось. Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов были извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей. Об этом сообщили в акимате региона.
В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них дети. Двое детей отпущены на амбулаторное лечение, один ребенок доставлен в областную детскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии. Из двух взрослых пациентов один находится в крайне тяжелом состоянии (80% ожогов), второй - в удовлетворительном. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в ведомстве.
Позже в управлении здравоохранения Карагандинской области уточнили, что одного из пострадавших детей доставили санавиацией в областную детскую клиническую больницу в состоянии близком к тяжелому. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение.
На месте происшествия развернут оперативный штаб. В ДЧС Карагандинской области открыт телефон горячей линии по номеру (8-7212) 51-72-23. Оказана экстренная психологическая помощь 25 жителям.
По данным акимата, из-за взрыва газа в квартире на втором этаже полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также были частично повреждены другие квартиры.
Всего в доме проживало 46 человек, на момент взрыва в нем находились 35 человек.
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