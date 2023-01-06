05.01.2023, 20:40 12596
В Казахстане остаются закрытыми 25 участков республиканских трасс
Местами высота снежного покрова достигает 50 см
Фото: freepik.com
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - На 19:30 5 января закрытыми остаются 25 участков республиканских трасс в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, сообщает "КазАвтоЖол".
По информации ведомства, 644 единиц спецтехники и 1100 дорожников продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Местами высота снежного покрова достигает 50 см.
Ограничение движения транспорта полностью снято в Акмолинской области. Сложная дорожная ситуация по-прежнему сохраняется на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Карагандинской областей. К примеру, только в ВКО из-за непогоды закрыты 15 участков республиканских трасс.
Ранее стало известно, что в Туркестанской области найдены 12 членов одной семьи, пропавшие в горах. 31 декабря они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там.
По состоянию на 09.00 5 января из снежного заноса в Бартогайском водохранилище был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники. По данным МЧС, осталось эвакуировать 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них 4 сломанные. Женщин и детей в числе находящихся в снежном заносе нет.
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05.01.2023, 19:37 14921
На территории АО "Арселор Миттал Темиртау" вновь погиб рабочий
Фото: ortcom.kz
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Темиртау. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла на территории листопрокатного цеха при проведении ремонтных работ.
По факту смерти работника подрядной организации АО "Арселор Миттал Темиртау" зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Проводится расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Напомним, в декабре 2022 года "АрселорМиттал Темиртау" были предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации.
12 декабря на расширенном заседании правительства Республики Казахстан Президент Касым-Жомарт Токаев затронул тему производственного травматизма, в частности региональных инцидентов на "АрселорМиттал Темиртау". Производственный травматизм президент назвал реальной проблемой. По его словам, за 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли.
В конце декабря стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 млрд тенге за налоговые нарушения.
05.01.2023, 16:23 19231
Найдены 12 человек, пропавшие в горах Туркестанской области
Фото: ДЧС Туркестанской области
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Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области найдены 12 членов одной семьи, пропавшие в горах.
31 декабря они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы Байжансай Байдибекского района на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило 5 января 2023 года в 10.00 часов. Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16.00 часов. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января", - рассказали в ДЧС Туркестанской области.
В поисковых работах были задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области и вертолет МЧС.
Спасатели эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек в Туркестан. В случае необходимости медицинской помощи могли быть трудности с доступом в данную местность. Остальные 9 членов семьи остались в доме в деревне. Они отказались от эвакуации и сказали, что вернутся домой после открытия дороги", - сообщили в ведомстве.
В ДЧС напомнили, что не стоит пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении.
Собираясь в горы обязательно ознакомьтесь с погодой этого региона. Сообщите своим близким о запланированном горном маршруте и времени возвращения в город. Не сокращайте путь по незнакомой дороге. Кроме того, у вас должен быть заряженный телефон и пауэрбанк. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 112", - напомнили в департаменте.
Напомним, поиски семьи велись в горах Байжансай Байдибекского района.
Ранее сообщалось, что в районе Бартогайского водохранилища Алматинской области из-за непогоды в горах застряли более двух десятков автомашин с людьми. Спасатели эвакуировали 81 человека (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), и вызволили 22 единицы автотехники.
05.01.2023, 14:41 20976
В горах Туркестанской области ведутся поиски 12 человек
В поисковых работах задействованы спасатели и техника высокой проходимости
Фото: МЧС РК
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Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Байжансай Байдибекского района ведутся поиски 12 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным ведомства, 5 января в 10.00 на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы.
В поисковых работах задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области, в зависимости от погодных условий планируется задействовать вертолет МЧС", - проинформировали в министерстве.
Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16.00. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января.
Позже официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил, что для поисков задействована авиация. На борту вертолета специалисты МЧС.
Ранее сообщалось, что из снежного заноса в Бартогайском водохранилище был эвакуирован 81 человек.
05.01.2023, 13:35 22581
Сколько человек, застрявших в районе Бартогайского водохранилища, удалось эвакуировать
Фото: МЧС РК
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Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 5 января 2023 года из снежного заноса в Бартогайском водохранилище был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, осталось эвакуировать 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них 4 сломанные. Женщин и детей в числе находящихся в снежном заносе нет.
Застрявшая колонна находится под сопровождением сотрудников департамента по ЧС, спасателей - парамедиков РОСО, которые на высокопроходимой технике организовали пункт обогрева на двух автомобилях вахтовка. Также совместно с МИО и волонтерами организована доставка ГСМ, теплых одеял и продуктов питания", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что эвакуация усложняется тремя лавинами, сошедшими сегодня в 09.40 на дорогу между 23 и 25 километрами, не доезжая Батана. Расчистка автодороги ведется силами ГУ "Казселезащита" и ДСУ-13. Спасательные работы ведутся силами РОСО Алматы и ДЧС Алматинской области.
Напомним, 3 января 2023 года в 08.00 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бартогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), которые второго января 2023 года на двух автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой.
Вечером 3 января спасатели, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова, обнаружили около 40 автомашин.
04.01.2023, 21:22 46261
В Алматы изъяли более 1,5 тонны контрафактной пиротехники
Фото: пресс-служба МВД РК
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов рассказал, о результатах оперативно-профилактических мероприятий "Пиротехника".
В рамках оперативно-профилактических мероприятии "Пиротехника" сотрудниками ДЧС и ДП Алматы проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделий. В отношении 50 нарушителей правил реализации пиротехнических изделий приняты меры административного реагирования, изъято более 603 штук пиротехнических изделий более 1,5 тыс кг, не отвечающих требованиям законодательства РК", - сообщил Жусупов.
Благодаря принятым мерам удалось добиться снижения количества пожаров, случившихся от фейерверков в 3 раза, зарегистрировано5 случаев пожаров, 1 из которых по причине пиротехники.
Количество травмированных от использования пиротехнических изделий снижено в 3 раза. В результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в эти новогодние праздники за помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек, из них 3 детей. За аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек (из них 29 детей)", - отметил руководитель управления ДЧС Алматы.
Всего с начала ОПМ "Пиротехника", прошедшего с 25 декабря по 3 января, изъято 16 400 единиц несертифицированной пиротехнической продукции, сообщает Polisia.kz.
За нарушения правил торговли пиротехнической продукцией к административной ответственности привлечены 842 лица, из них по статье 196 КоАП (Незаконная торговля) - 829, по статье 436 КоАП (Применение в не отведенных местах) - 11, по статье 483 КоАП (Нарушение порядка хранения и перевозки) - 2 человека.
Кроме того, в новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 несовершеннолетних.
По данным полиции, в столице 1 января ночью во дворе дома отец с двумя несовершеннолетними детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук. Еще одно происшествие произошло в Астане по улице Нажмиденова. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона. Жертв и пострадавших нет. Хозяин квартиры в полицию не обращался.
Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков.
В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.
После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков. Так, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.
В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек.
В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.
В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.
Ранее в МЧС наглядно показали, в чем заключается опасность новогодней пиротехники.
Результаты опроса, проводимого агентством KAZAKHSTAN TODAY, показывают, что большинство респондентов (48.94%) выступает за полный запрет фейерверков. Еще 40.43% ответивших считают, что граждане обязаны выполнять действующие ограничения по времени и месту использования фейерверков.
04.01.2023, 20:56 47141
Очередная авария на ТЭЦ в ВКО произошла по вине руководства станции
Фото: Depositphotos
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Риддер. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Риддер ТЭЦ" затопило багерную станцию, сообщает YK-news.kz.
Такая ситуация была 5 ноября и повторилась по вине руководства станции. Ликвидация последствий аварии займет 3-4 часа. Хочу успокоить жителей: это не повлияло на работу станции. Подключено резервное оборудование. Подача тепла с ТЭЦ идет по графику", - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.
04.01.2023, 15:35 56916
Более 500 автомашин освободили из заносов в Жамбылской области Дополнено
В устранении последствий стихийного бедствия задействовано около 400 полицейских
Фото: МЧС РК
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Тараз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Около 400 полицейских устраняют последствия снежного бурана в Жамбылской области.
Инспекторы батальонов патрульной полиции освободили из снежного плена более 500 автомашин, сообщает Polisia.kz.
Полицейские также проводят восстановительно-очистительные работы.
Участковые инспекторы обходят свои административные участки, проводят среди жителей разъяснительную работу, просят их оставаться дома. Также они убирают поваленные деревья, опасные провода, сорванные крыши домов, находят хозяев машин и просят их поставить транспортные средства в более безопасное место", - говорится в информации.
Напомним, в связи с погодными условиями в Казахстане закрыты 127 участков автодорог. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение. В столице задержаны или отменены 45 авиарейсов.
Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях. На блок-постах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств.
В Алматинской области Республиканский оперативно-спасательный отряд ведет сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в Алматы. Среди спасенных - найденная спасателями семья из семи человек.
Дополнено 04.01.2023, 21.05
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыты 79 участков автодорог, из них 32 республиканского значения.
Скопление автотранспорта наблюдается:
- при выезде из Астаны на блок постах в направлении Карагандинской области (около 300 ед.), в направлении Павлодарской области (около 100 ед.). В пунктах обогрева людей нет (от эвакуации отказываются).
- при выезде из поселка Щидерты Павлодарской области в направлении Акмолинской и Карагандинской областей (около 66 ед.). В пунктах обогрева находятся 236 человек, в том числе 16 детей.
- при выезде из поселка Аксу-Аюлы Карагандинской области в направлении Астаны (около 23 ед.), в направлении Балхаша (около 126 ед.), в направлении Темиртау (около 17 ед.). В пунктах обогрева находятся 20 человек.
- при выезде из Тараза в направлении Туркестанской области (около 318 ед. грузового автотранспорта, для легковых движение открыто).
В Енбекшиказахском районе Алматинской области, на а/д Тургень-Ботан силами ДЧС Алматинской области и ГУ «РОСО» продолжаются спасательные работы по вызволению 38 легковых авто из снежного заноса.
За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 725 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 124 единиц техники.
Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности 200 ед. техники для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся более 200 человек, из них 16 детей.
Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 4163 человек и 1343 ед. техники МЧС, МИО и МВД.
Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.
04.01.2023, 10:03 57841
В результате шторма в Жамбылской области пострадали семь человек Дополнено
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Тараз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате сильного шторма в Жамбылской области пострадали семь человек.
По информации на 03.00 4 января 2023 года, от сильного шторма пострадали 7 человек (5 в Таласском районе, 2 в городе Таразе)", - проинформировали в областном акимате.
Сообщается, что в Сарысуском районе центральная больница подключена к 4 генераторам. Тяжелых больных нет. В настоящее время в стационаре получают лечение около 40 человек. Детей из стационара перевели в ближайшую автономную отопленную амбулаторию. В роддоме для беременных включены специальные устройства для обогрева.
По данным акимата, Жуалынский, Таласский, Жамбылский, Байзакский, Мойынкумский, Шуский, Кордайский, Т. Рыскуловский, Меркенсий районы в штатном режиме обеспечиваются электроэнергией и тепловой энергией.
После стабилизации ситуации в кратчайшие сроки будут проведены работы по восстановлению электрических сетей", - отметили в ведомстве.
Напомним, по информации KEGOC, в 03.36 4 января бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам.
В Жамбылской области 3 января произошла сильная метель с порывами ветра до 50 метров в секунду. Сильный ветер срывал кровли, баннеры. В городе Жанатасе ветер обрушил 20 столбов электропередач. Жители города остались без тепла и электричества. Решением акима Сарысуского района введен режим чрезвычайной ситуации природного характера. В Жанатасе выпало более 20 см снега, проводятся работы по его уборке.
Дополнено 04.01.2023, 12.10
По информации МЧС РК за прошедшие сутки, с 10.15 3 января до 5.00 4 января пожарные-спасатели Жуалынского, Сарысусского и Кордайского районов Жамбылской области в общей сложности на трех участках автодороги республиканского и областного значения спасли и доставили в ближайшие населенные пункты 326 человек, среди которых 72 - дети.
Департамент по ЧС призывает граждан быть внимательнее при выезде из дома, обязательно обращать внимание на входящие сообщения и иметь при себе теплые вещи. В случае ЧС или необходимости оказания помощи незамедлительно звонить на номер "112", - обратились в ведомстве.
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