В Казахстане произошло землетрясение

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Землетрясение произошло 15 февраля, в 11.08 по времени Алматы. Его эпицентр располагался в 317 километрах на запад от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения составил 9,3, магнитуда MPV - 4,2. Подземные толчки залегали на глубине пяти километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) не имеется.

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