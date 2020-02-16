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В Казахстане произошло землетрясение

15.02.2020, 13:46 10585
Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала землетрясение, передает Kazakhstan Today.
 
Землетрясение произошло 15 февраля, в 11.08 по времени Алматы. Его эпицентр располагался в 317 километрах на запад от Алматы, на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 9,3, магнитуда MPV - 4,2. Подземные толчки залегали на глубине пяти километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) не имеется.
 
 

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