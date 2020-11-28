В Кентау водитель сбил 6-летнего ребенка, оставил его у магазина и скрылся

Кентау. 27 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть ОП города Кентау поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили маленького мальчика, пострадавшего в ДТП. Впоследствии 6-летний ребенок от полученных травм скончался, не приходя в сознание, сообщает Polisia.kz

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы ОП города Кентау. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". С целью задержания водителя, скрывшегося с места ДТП, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате полученной информации оперативники задержали подозреваемого по горячим следам по месту жительства в одном из прилегающих аулов города Кентау", - прокомментировали в полиции.





Следствием установлено, что на одной из улиц водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 6-летнего ребенка, выбежавшего на дорогу, после чего мужчина оставил раненого мальчика возле сельского магазина и скрылся с места ДТП. Ребенка заметил владелец магазина и сразу же вызвал скорую помощь, однако мальчик скончался от полученных травм. Автомашину подозреваемого, которую он вывез на окраину аула и помыл, полицейские обнаружили в сарае. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейскими ОП города Кентау выясняются все обстоятельства произошедшего.





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