В Кокшетау пятилетний мальчик выпал из окна

КОКШЕТАУ. 31 АВГУСТА - Факт падения ребенка из окна расследуют в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение фельдшера скорой помощи о том, что 30 августа из окна 4-го этажа многоэтажного жилого дома, расположенного в областном центре, выпал 5-летний мальчик, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. В рамках расследования полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 28 августа в Шымкенте ребенок выпал из окна многоэтажки с высоты третьего этажа.