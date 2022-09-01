В Кокшетау пятилетний мальчик выпал из окна

Фото: Polisia.kz

КОКШЕТАУ. 31 АВГУСТА - 25 августа в управление полиции Кокшетау поступило сообщение о том, что 37-летний житель областного центра, возможно, находящийся в состоянии наркотического опьянения, закрылся в собственной квартире и не открывает родным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место происшествия полицейские в квартире жилого дома обнаружили мужчину, который угрожал взорвать газовый баллон или покончить с собой, бросившись с пятого этажа квартиры, сообщает Polisia.kz

Сотрудники полиции эвакуировали жильцов подъезда. Пока полицейские отвлекали внимание мужчины, уже намеревавшегося выпрыгнуть из окна, сотрудники спецподразделений, проникнув в квартиру, схватили и втащили его обратно.

В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается и находится в производстве следователей УП Кокшетау. Задержанный мужчина помещен в психиатрический диспансер.