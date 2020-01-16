В Костанае горел склад торгового дома

Костанай. 15 января. Kazakhstan Today - В Костанае на складе торгового дома произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

15 января, в 07.03, на пульт противопожарной службы Костаная поступило сообщение о пожаре в пристроенном складе торгового дома "Мега Строй" по улице Карбышева. К моменту прибытия пожарных подразделений горела обшивка наружной стены склада", - сообщили в комитете по ЧС МВД РК.

Принятыми мерами пожар локализован в 07.26 и ликвидирован в 07.43. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. К тушению возгорания были привлечены 30 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области.





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