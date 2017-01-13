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В Костанайской области погиб солдат президентского полка "Айбын"12.01.2017
Происшествия  20:59

Костанай. 12 января. Kazakhstan Today - В Костанайской области, в поселке Октябрьском, погиб солдат президентского полка "Айбын".

Солдат только начинал службу в элитных войсках. Недавно его похоронили, передает Kazakhstan Today.

Мать Асета Марина Жусупова сообщила, что сын отслужил только два месяца. По ее словам, сейчас изучаются различные версии произошедшего. Но она сразу же подчеркнула, что родные не допускают мысли о самоубийстве, пишут "Костанайские новости".

В отделе обороны города Лисаковска, где и призывался Жусупов, от комментариев отказались.
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