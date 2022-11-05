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На трассе в Костанайской области насмерть сбили женщину

04.11.2022, 17:20 11191
Костанай. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Аманкарагай на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган насмерть сбили 29-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, отвечая на запрос журналиста Kazakhstan Today.
 
По данным полиции, авария произошла 3 ноября около 03.45.
 

На 99-м километре автодороги Костанай - Аулиеколь - Сурган 22-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, совершил наезд на 29-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неположенном месте", - проинформировали в департаменте.

 
В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).
 
Ранее сообщалось, что Актюбинской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста.
 

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Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана

05.11.2022, 09:52 326
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 5 ноября в 06.08 утра зарегистрировано землетрясение, сообщает some.kz.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 683 км на запад от Алматы на границе Казахстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.9. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Петропавловске мужчина погиб при падении лифта

05.11.2022, 09:45 681
В Петропавловске мужчина погиб при падении лифта
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске во время ремонта лифта погиб мужчина.
 

4 ноября в управление полиции города Петропавловск поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме по улице Жумабаева при капитальном ремонте лифта оборвался трос, в результате чего в шахту с высоты 8-го этажа сорвался 39-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы", - сообщает Polisia.kz.

 
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
 
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственно-оперативной группы УП Петропавловска.
 

Землетрясение произошло в 320 километрах от Алматы

04.11.2022, 14:29 12846
Землетрясение произошло в 320 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 4 ноября в 13.06 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения располагался в 320 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 3.9. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Трагедия на шахте имени Ленина: шахту проверяли в июне

03.11.2022, 20:52 23236
Трагедия на шахте имени Ленина: шахту проверяли в июне
Фото: ekaraganda.kz
Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По информации министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина, шахта имени Ленина, на которой 3 ноября произошла трагедия, проверялась в июне этого года. Тогда никаких критичных показателей, которые могли бы приостановить работу шахты, выявлено не было.
 
С сегодняшнего дня специальная комиссия, которую возглавляет министр по ЧС РК Юрий Ильин, будет устанавливать причину выброса метана, который привел к взрыву в месте, где велись подготовительные работы для дальнейшей добычи угля. Во время брифинга на площадке региональных коммуникаций министр сообщил, что при июньской проверке многие выявленные нарушения были устранены, а на месте сегодняшнего взрыва никаких нарушений замечено не было, сообщает ekaraganda.kz.
 

Эта шахта проверялась нашим и техническим подразделением в июне этого года. Замечаний такого характера, связанных с выбросом метана, не было. Неделю назад было зафиксировано повышение концентрации метана в лаве, но участок, где это было обнаружено, находится в довольно отдаленном месте от очага происшествия. По предписанию технадзора лава была остановлена. Нарушения, которые были в июне, не влияли на то, чтобы приостановить шахту. Часть из них была устранена по ходу проведения проверки. При проверке работы непосредственно в забое, где произошла трагедия, нарушений выявлено не было", - сообщил глава МЧС.

 
Юрий Ильин отметил, что по каждому трагичному случаю проводится тщательное расследование и, если сейчас комиссия обнаружит нарушения при работе шахты, виновные понесут соответствующее наказание. Однако о закрытии шахты имени Ленина речи не идет.
 

Действительно, трагедии на этой шахте были и ранее. Самая крупная произошла в 2006 году, когда погиб 41 человек. Тогда виновные были привлечены к ответственности. Однако говорить о полной приостановке шахты, чтобы люди потеряли свои рабочие места, конечно, не приходится. Что касается оборудования, то в этом году руководство угольного департамента подписало договор о проведении модернизации оборудования. Закуп нового оборудования уже проводится, и общая стоимость проекта оценивается в 200 миллионов долларов", - сообщил министр.

 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Он также поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
 
Ранее сообщалось, трагедия на шахте произошла сегодня около трех часов ночи. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли 5 шахтеров.
 
Сегодня Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте.
 

Работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау" остановили на сутки

03.11.2022, 17:49 26296
Работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау" остановили на сутки
Фото: Depositphotos
Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Работу всех восьми шахт "АрселорМиттал Темиртау" остановили на сутки из-за трагедии на шахте имени Ленина, в результате которой погибли пять человек. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
 

На данный момент приостановлена работа всех шахт "АрселорМиттал Темиртау" на сутки для проведения информационно-разъяснительной работы, проверки участков и принятия зачетов у работников, которые спускаются в шахту", - сообщил министр.

 
По его словам, поисково-спасательные работы внутри шахты продолжаются.
 

Возгорания практически все ликвидированы. Имеется задымление, сейчас идет активное проветривание шахты и разведка участков", - добавил глава МЧС.

 
По его словам, ночью комиссия приступит к исследованию места происшествия.
 

По работе шахты имени Ленина будет решение комиссионно принято после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий, а также работы экспертной комиссии", - подчеркнул Ильин.

 
Он также сообщил, что говорить о полной остановке работы шахты пока не приходится.
 

После устранения недостатков мы всегда даем разрешение на проверки. Консервации не будет, шахта будет закрыта только для проведения работы комиссии", - уточнил глава МЧС.

 
В свою очередь аким Карагандинской области Женис Касымбек сообщил, что всем семьям погибших будет оказана помощь в размере 10-летних зарплат этих шахтеров.
 

Дополнительно также будут осуществлены выплаты, связанные с погашением кредитов, обучением детей. С этого года в коллективном договоре есть норма по приобретению дополнительного жилья для семей пострадавших", - рассказал Касымбек.

 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Он также поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
 
Ранее сообщалось, трагедия на шахте произошла сегодня около трех часов ночи. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли 5 шахтеров.

Сегодня Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте.  
 

Медики сообщили о состоянии пострадавших на шахте в Карагандинской области

03.11.2022, 14:51 30201
Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Медики проинформировали о состоянии четверых пострадавших в аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
 

У двоих пострадавших открытая черепно-мозговая травма и отравление газами. Обоих готовят к операции. Ее планируют провести в течение часа. Они в сознании, состояние тяжелое. Учитывая тяжесть травмы, прогноз делать рано", - проинформировал заместитель директора по медицинской части больницы имени Макажанова Талғат Жүкен.

 
Также двое пострадавших находятся в токсикологическом отделении. У них тяжелое отравление метаном и угарным газом. Состояние стабильное.
 
По словам заместителя генпрокурора Асета Чиндалиева, в настоящее время со стороны правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных работ.
 

Расследование идет, по итогам результата будут приняты процессуальные решения и соответствующие меры будут приняты. Пока не могу сказать, кто понесет наказание", - цитирует zakon.kz Асета Чиндалиева.

 
Также в акимате Карагандинской области опубликовали список погибших на шахте имени Ленина.
 
1. Бойченко Дмитрий Игоревич, 1991 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы - 8 лет. Осталась мать.
 
2. Санжаров Андрей Павлович, 1980 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы - 21 год. Остались родители и двое детей.
 
3. Инкин Денис Анатольевич, 1984 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы - 13 лет. Остались отец, супруга, дочь и еще один человек на иждивении.
 
4. Кашкей Арман Кадиржанулы, 1993 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы - 8 лет. Остались родители.
 
5. Ынтыбеков Маргулан Серикулы, 1996 года рождения, помощник машиниста буровой установки. Остался отец.
 
Напомним, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников. Позже стало известно о пятом погибшем.
 

Тело пятого работника обнаружено на месте выброса газа на шахте в Карагандинской области

03.11.2022, 10:11 36406
Тело пятого работника обнаружено на месте выброса газа на шахте в Карагандинской области
Фото: depositphotos
Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На месте выброса газа на шахте имени Ленина в Карагандинской области обнаружено тело пятого работника, сообщили в МЧС РК.
 

В 09.09 обнаружено тело пятого погибшего", - сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

 
Также стало известно, что  в больницу доставлены четверо пострадавших работника с предварительным диагнозом "отравление метаном".
 

Двое из пострадавших переведены в токсикологическое отделение многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова. Двое других, получивших помимо отравления травмы различной степени тяжести, находятся в городе Шахтинске. Для проведения консилиума прибыла бригада санавиации из специалистов многопрофильной больницы имени Макажанова", - приводит сообщение областного управления здравоохранения портал EKaraganda.

 
Как сообщалось ранее, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников.
 

Два человека погибли в ДТП на трассе в Восточном Казахстане

03.11.2022, 09:46 36861
Два человека погибли в ДТП на трассе в Восточном Казахстане
Фото: Polisia.kz
Усть-Каменогорск. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 2 ноября, около 14.00 на 3-м километре трассы Усть-Каменогорск - Риддер в районе поворота в село Опытное поле Глубоковского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Note и Toyota Land Cruiser.
 
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте, а второй пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 

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