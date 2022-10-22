В Актюбинской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

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Актобе. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в дорожной аварии погиб 50-летний велосипедист.
21 октября в 00.35 27-летний водитель автомашины Lada 210740, двигаясь со стороны поселка Шубаркудук в направлении города Кандыагаш, на 175-м километре автодороги Актобе - Астрахань, возле села Жаксымай Темирского района допустил наезд на 50-летнего велосипедиста, сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование.