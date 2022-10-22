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В Актюбинской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

21.10.2022, 12:30 11216
В Актюбинской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста
Фото: Depositphotos
Актобе. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в дорожной аварии погиб 50-летний велосипедист.
 
21 октября в 00.35 27-летний водитель автомашины Lada 210740, двигаясь со стороны поселка Шубаркудук в направлении города Кандыагаш, на 175-м километре автодороги Актобе - Астрахань, возле села Жаксымай Темирского района допустил наезд на 50-летнего велосипедиста, сообщает Polisia.kz.
 
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.
 
По данному факту начато досудебное расследование.
 

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Покушение на убийство в Сатпаеве: задержаны новые подозреваемые

21.10.2022, 20:52 4121
Покушение на убийство в Сатпаеве: задержаны новые подозреваемые
Фото: Polisia.kz
Сатпаев. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает Polisia.kz.
 
После произошедшего 18 октября факта хулиганства, сопряженного с покушением на убийство жителя Сатпаева, в МВД РК была сформирована следственно-оперативная группа, которая направлена в регион для усиления и оказания практической помощи.
 
В тот же день сотрудники МВД и регионального департамента полиции области Ұлытау провели локальные профилактические отработки по обеспечению общественного порядка в Сатпаеве.
 
В результате принятых мер задержано и водворено в изолятор временного содержания пяти подозреваемых в совершении указанного преступления. Установлены причины конфликта, изъято орудие преступления.
 
Ранее были задержаны двое участников инцидента с применением огнестрельного оружия в городе Сатпаеве.
 
По предварительной версии, перед ТРЦ "Ulytau Mall" произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку. Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и на автомобиле скрылся с места происшествия. Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение.
 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК "Покушение на убийство".
 

В Казахстане пресекли деятельность финпирамид, ущерб превысил 1 млрд тенге

21.10.2022, 16:05 7531
В Казахстане пресекли деятельность финпирамид, ущерб превысил 1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Шымкент. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом экономических расследований города Шымкента пресечены незаконные действия финансовых пирамид "Свой Дом", "Табыс", "Онлайн Табыс" и GAP.
 

Следствие показало, что организаторы пирамид развернули преступную деятельность по всей стране и входили в доверие сотен граждан. Фигуранты дела рекламировали выгодные условия по вложению денег в различные инвестиционные программы с дивидендами до 40% в течение 7 суток и по беспроцентной покупке жилья либо автомашины при первоначальном минимальном взносе от стоимости имущества", - сообщили в прокуратуре Шымкента.

 
Отмечается, что причиненный ущерб составил более 1 млрд тенге.
 
Прокуратурой Шымкента трое обвиняемых преданы суду, им по закону грозят длительные сроки лишения свободы.
 
Прокуратура города предупреждает граждан о том, что не стоит доверять свои сбережения сомнительным и не проверенным на рынке организациям, предлагающим сверхдоходы.
 

Женщину-кассира убили в обувном магазине в Астане

21.10.2022, 11:37 12416
Женщину-кассира убили в обувном магазине в Астане
Фото: polisia.kz
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в обувном магазине в Астане ударом ножа была убита 32-летняя работница.
 
Сообщение об убийстве поступило в полицию в 18.39 20 октября.
 

В магазине за кассой на полу обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. От полученных травм 32-летняя гражданка скончалась до приезда скорой помощи", - сообщает Polisia.kz.

 
Установлено, что подозреваемый зашел в обувной магазин и, подойдя к кассе, оттолкнул напарницу и напал с ножом на женщину.
 
Сотрудниками столичной полиции задержан 32-летний подозреваемый. Вещественное доказательство изъято. Назначены необходимые экспертизы.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
 

В Таразе найден тайник с оружием, похищенным в январе

21.10.2022, 11:14 13196
В Таразе найден тайник с оружием, похищенным в январе
Фото: Polisia.kz
Тараз. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе сотрудники отдела криминальной полиции обнаружили мешок с оружием и боеприпасами, похищенными во время январских погромов.
 
Схрон с оружием и боеприпасами найден возле речки в одном из микрорайонов областного центра.
 

Из мешка были изъяты гладкоствольное ружье марки МР-133, гладкоствольное ружье 20-го калибра, ружье марки Pietta GHIBLI, 30 патронов калибра 9 мм и штык-нож", - информирует Polisia.kz.

 
По данному факту начато досудебное расследование, назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Похищенное в январе этого года боевое оружие изъято в Алматы.
 

Деятельность ОПГ обнальщиков в Алматы нанесла ущерб государству в 39 млрд тенге

21.10.2022, 10:39 13691
Деятельность ОПГ обнальщиков в Алматы нанесла ущерб государству в 39 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - От пяти до семи лет лишения свободы получили члены группы обнальщиков в Алматы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
 
Пятеро членов ОПГ в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов при этом составил около 39 млрд тенге.
 

Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступившие на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США", - рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

 
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
 
Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.
 

Задержаны лидер и пятеро участников ОПГ "Бейнеуские"

21.10.2022, 10:29 14206
Фото: КНБ РК
Актау. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности провел спецоперацию по пресечению деятельности общественно опасной преступной группы "Бейнеуские", сообщает пресс-служба ведомства.
 
Единовременная спецоперация была проведена 11 октября в Алматы, Актау и поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области.
 

Участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП "Тажен" (государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях", - проинформировали в пресс-службе КНБ.

 
Уточняется, что в ходе спецоперации задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ.
 
Задержанные находятся под стражей.
 

Похищенное в январе этого года боевое оружие изъято в Алматы

20.10.2022, 16:17 20326
Похищенное в январе этого года боевое оружие изъято в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Боевое оружие, похищенное в январе этого года, изъято полицейскими Алматы. Задержан 26-летний житель Жетысуской области, участвовавший в налете на оружейный магазин.
 
Спецоперацию по задержанию подозреваемого провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности и полицейский спецназ, сообщает Polisia.kz.
 

При личном досмотре у мужчины изъят пистолет, похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина. В доме подозреваемого в ходе санкционированного специализированным судом обыска обнаружена и изъята кобура от данного пистолета. Вместе с тем был проведен обыск в доме отца задержанного на территории Каратальского района Жетысуской области. Там было изъято гладкоствольное ружье ИЖ-26 12-го калибра с кобурой, прицельная оптика к нему, нож и зажигалка в виде пистолета", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 291, часть 1, УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

 

Экс-руководителя департамента труда осудили за взятку в Атырау

20.10.2022, 11:57 21241
Атырау. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский суд №2 рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции региона.
 
Как сообщает пресс-служба суда, чиновник неоднократно получала взятки и осуществляла мошеннические схемы с использованием служебного положения при участии посредника.
 
Кроме того, воспользовавшись служебным положением чиновник завладела денежными средствами коллег в размере 30 000 тенге.
 
Подсудимые свою вину признали и заключили процессуальное соглашение.
 
Приговором суда экс-руководителя департамента признали виновной, она должена пополнить казну на 4,9 миллиона тенге. Также ей пожизненно нельзя занимать должности на государственной службе.
 
Посредник чиновника должна заплатить штраф в размере 1,3 миллиона тенге и также не сможет работать на госслужбе. Третий участник махинаций, которая давала взятки, обязана выплатить 5,7 миллионов тенге штрафа.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года в Атырауской области были привлечены к отвественности 46 госслужащих, трое из них - были уволены.
 

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