В Костанайской области столкнулись три авто: один человек погиб, шестеро пострадали

КОСТАНАЙ. 15 НОЯБРЯ - В Костанайской области в результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, 14 ноября на 38 километре автодороги Костанай - Рудный произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин, пишет "Алау".

В ходе предварительного выяснения обстоятельств установлено, что 57-летний житель Нур-Султана, управляя автомашиной Kia Sportage, двигаясь в попутном направлении (в сторону Костаная), совершил касательное столкновение с автомобилем ВАЗ-2170 под управлением 24-летнего водителя.

После чего автомашина Kia Sportage выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с движущимся во встречном направлении (в сторону Рудного) автомобилем марки "ВАЗ-2115" под управлением 51-летнего жителя Рудного.

В результате ДТП шесть человек получили различные травмы, все госпитализированы в Рудненскую городскую больницу. Одна пассажирка скончалась.

По факту ДТП начато расследование.



