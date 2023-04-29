В Кызылорде школьница получила тяжелые травмы из-за упавшего на нее в классе шкафа
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Кызылорда. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Девятилетняя девочка получила серьезные травмы из-за падения шкафа в школе Кызылорды.
В частной школе Кызылорды на ученицу четвертого класса упал шкаф. Девочку госпитализировали с различными травмами. В социальных сетях появилось обращение матери пострадавшей школьницы, сообщает телеканал KTK.
О состоянии ребенка рассказала в соцсетях мать пострадавшей школьницы. По ее словам, дочь сейчас находится в тяжелом состоянии в многопрофильной областной детской больнице.
Пришли люди из администрации школы, сказали, что окажут материальную помощь, если мы заберем заявление. Но мы отказали. Состояние нашей дочери настолько тяжелое, мы даже не знаем, сколько времени и средств понадобится на ее реабилитацию. Врачи тоже не дают никаких гарантий, поэтому мы решили, что все должно быть решено в рамках закона. Написали также заявление в областную прокуратуру. Надеемся, что оно не останется без ответа и виновные понесут наказание", - написала женщина.
По словам отца девочки, все случилось в классе. Возле шкафа, который неожиданно упал, стояли его дочь и еще несколько детей. Все, кроме нее, успели отбежать в сторону.
Шкаф очень большой и тяжелый. Но ничем не был закреплен. Пусть руководство школы окажет помощь в реабилитации моей дочери", - заявил отец пострадавшей школьницы.
Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования.
На сегодняшний день руководство вышеуказанной интеллектуальной школы оказывает помощь пострадавшему ребенку. В связи с произошедшим управлением полиции города проводится расследование", - отметили в отделе образования.
В областной многопрофильной детской больнице сообщили, что девочка поступила в тяжелом состоянии.
Она была госпитализирована с травмой почек, ушибом мочевого пузыря. У нее было шоковое состояние, смещенный перелом бедренной кости, закрытый смещенный перелом поперечного отростка первого поясничного отдела позвоночника", - сообщили врачи.
Полиция начала расследование по части 2 статьи 140 УК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Сообщаем, что в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что семилетнему мальчику пришлось ампутировать палец после катания на горке в Уральске. А в Костанае подросток попал в реанимацию с тяжелыми травмами из-за упавших на него футбольных ворот.