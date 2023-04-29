В Кызылорде школьница получила тяжелые травмы из-за упавшего на нее в классе шкафа

Еще одна пострадавшая 2000 года рождения находится в тяжелом состоянии

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Жанаозен. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв взрыва в жилом доме Жанаозена возросло - в больнице скончались еще двое пострадавших.





Двое мужчин, 1972 и 1977 годов рождения, получивших тяжелые травмы при взрыве в многоквартирном доме Жанаозена скончались в больнице, сообщили порталу inAktau.kz в управлении здравоохранения Мангистауской области.





24 апреля скончался мужчина 1977 года рождения. Его вытащили из завалов и доставили в реанимационное отделение с длительным сдавлением нижних конечностей. Медики также сообщили, что у него почечная недостаточность.





27 апреля скончался пострадавший 1972 года рождения. Он получил 70 процентов ожогов тела, находился в реанимации на ИВЛ.





Женщина 2000 года рождения находится в тяжелом состоянии. Ее ввели в медикаментозный сон, она подключена к аппарату ИВЛ", - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.





Напомним, ранее сообщалось о четырех погибших: мужчине, двух женщинах и трехлетнем ребенке.





17 апреля около 5.00 в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).





По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси. Родственники погибших также озвучили свою версию ЧП.