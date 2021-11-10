В Мангистауской области в результате ДТП погибли два человека

АКТАУ. 9 НОЯБРЯ - В Мангистауской области в результате ДТП два человека скончались на месте происшествия. Один пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
8 ноября 2021 года, в 21.49, поступил вызов на 102 о дорожно-транспортном происшествии между 17-м и 18-м микрорайонами. Водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не уступил дорогу автотранспорту "Toyota Corolla" и совершил столкновение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Как сообщили в ведомстве, в данный момент ведётся расследование.
Ранее сообщалось, что в Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек.