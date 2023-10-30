29.10.2023, 12:39 55676
В МЧС рассказали подробности поисковой операции на шахте Костенко
Поисковые работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам
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Караганда. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийно-спасательные работы на шахте Костенко проводятся непрерывно. Отделения горноспасателей посменно проводят все необходимые мероприятия. Работы ведутся на двух добычных участках круглосуточно, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Силы горноспасателей сконцентрированы на поисках шахтеров. Поисковые работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам, наличием множества разрушенных механизмов и сооружений.
Также ведутся работы по поднятию на поверхность тел обнаруженных погибших.
Открытых очагов горения на месте аварии нет.
Непрерывно работают телефоны горячей линии, всего поступило порядка 400 звонков. 20 психологов оказывают экстренную психологическую помощь.
На брифинге в РСК Карагандинской области спасатели рассказали о первых минутах трагедии на шахте. По их словам, взрыв был настолько мощным, что дальность распространения ударной волны составила более 2 км.
Работа всех шахт АМТ была приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
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30.10.2023, 00:30 14271
Блэкаут в Астане: причины, последствия Дополнено
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Астаны в воскресенье в десять вечера произошло аварийное отключение электричества из-за короткого замыкания на ТЭЦ-2.
Произошло аварийное отключение оборудования 110кВ АТЭЦ-2 АО "Астана энергия". Подстанции, запитаные от АТЭЦ-2, находятся на ограничении электроснабжения. Проводятся работы по переключению", - сообщили в пресс-службе Астана-РЭК.
По факту отключения линии электропередачи 110кВ Астана ТЭЦ-2 - ЦГПП цепь левая, правая (ВЛ на балансе АО "Астана РЭК"): на ТЭЦ 2 Астаны отключились 1 и 2 системы шин 110кВ. ТЭЦ-2 снизила генерацию с 530МВт до 120МВт. Предварительный объем ограничений 200МВт ТОО "Астанаэнергосбыт" (Алматинский, Есильский, Байконырский районы г. Астана), прокомментировали в Минэнерго.
Как сообщили в ДП Астаны, в связи с отключением электроэнергии регулировка дорожного движения на улицах города осуществляется сотрудниками полиции вручную. На некоторых перекрестках выставлены генераторы.
Авария повлияла на работу систем водоснабжения и водоотведения на главной подстанции НФС, где три ввода остались без электроэнергии. "В настоящее время коммунальные службы работают над устранением аварии", - сообщили в ГКП "Астана Су Арнасы".
Позже в мессенджерах появилось фейковое фото взрыва якобы произошедшего на ТЭЦ в Астане. В министерстве энергетики опровергли распространенную в чатах информацию, подчеркнув, что фото взрыва не имеет отношения к отключению электроэнергии в столице.
Аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям Астаны в связи с аварийным отключением электроэнергии.
В ряде микрорайонов из-за аварии на сетях нет электричества. Все аварийные и коммунальные службы работают над устранением аварии. В шахматном порядке уже идет переподключение к электричеству: частично Юго-Восток, аллея Мынжылдык, ряд жилых массивов и др. В ближайшее время все остальные участки будут подключены к электричеству", - заверил аким жителей Астаны.
Дополнено. 08.07, 30.10.2023.
Ночью столичный акимат сообщил, что работа всех электроподстанций восстановлена.
В столице полностью восстановили подачу электроэнергии. По данным на 01.00 30 октября все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены", - говорится в сообщении.
Бригады АО "Астана-РЭК" восстанавливают подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами.
29.10.2023, 13:54 49136
ЧП на шахте имени Костенко: медики рассказали о состоянии пострадавших
Фото: Depositphotos
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Караганда. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии пострадавших шахтеров, госпитализированных с места ЧП на шахте имени Костенко.
Пострадавших доставили в областную клинику имени Макажанова и другие медицинские учреждения. Всего в приемно-диагностические отделения стационаров Караганды, Абая и Шахтинска были доставлены 28 человек. Из них госпитализированы 24 пострадавших: 20 - в отделение токсикологии многопрофильной больницы имени Макажанова с отравлением токсическими газами легкой и средней степени тяжести.
Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии многопрофильной больницы имени Макажанова с политравмой, сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами, переломами ребер, закрытыми переломами костей, ушибом обоих легких. Один пострадавший находится в отделении травматологии многопрофильной больницы имени Макажанова. Двое горняков находятся в отделении терапии центральной больницы Шахтинска с отравлением токсическими газами.
Четверо пострадавших на уровне приемно-диагностических отделений обследованы, направлены на амбулаторное лечение.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
29.10.2023, 09:29 67761
ЧП на шахте имени Костенко: количество погибших увеличилось Дополнено
Фото: Depositphotos
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Караганда. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 29 октября обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".
Продолжается контроль газовой обстановки.
Дополнено 29.10.2023, 11.00
По состоянию на 10.00 29 октября обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров.
Дополнено 29.10.2023, 14.28
По состоянию на 14.00 29 октября на шахте имени Костенко обнаружены тела 38 погибших человек, поиски 8 шахтеров продолжаются.
Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах.
Дополнено 29.10.2023, 15.34
По состоянию на 15.00 в шахте имени Костенко обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски 4 человек.
Дополнено 29.10.2023, 20.13
Замдиректора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский заявил о том, что число жертв на шахте имени Костенко увеличилось до 45, сообщает "Хабар 24".
На брифинге в РСК Карагандинской области спасатели рассказали о первых минутах трагедии на шахте. По их словам, взрыв был настолько мощным, что дальность распространения ударной волны составила более 2 км.
Работа всех шахт АМТ была приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
28.10.2023, 20:06 108526
О первых минутах трагедии на шахте рассказали спасатели
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из руководителей Карагандинского филиала спасателей Геннадий Силинский на брифинге в РСК рассказал о первых минутах трагедии на шахте имени Костенко.
Первоначально возгорание произошло в шахте "Лава 48 К3 Запад", между 42-й и 45-й секциями. Всего было 149 секций. Через 7-8 минут в шахте произошел взрыв, сообщает со ссылкой на спикера Zakon.kz.
Сила взрыва была такая, что вышла из строя телекоммуникация на западном и на восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и "Лава К2", которая находилась на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 км", - рассказал Силинский.
После этого первые отделения спасателей, которые были направлены на поиски людей, сообщили, что в шахте имеются локальные очаги пожара. Поэтому, объясняет Силинский, первоначально все силы были брошены на поиск людей, которым еще возможно было оказать помощь.
5 человек спасателями нашего филиала были извлечены из шахты. Им была оказана первая помощь. Они были доставлены в медучреждения. К сожалению, остальным шахтерам помочь ничем не смогли. Локальные очаги пожара были локализованы. На данный момент все еще ведутся поисковые работы. И ведется мониторинг газовой обстановки в шахте", - добавил спикер.
В свою очередь аким региона Ермаганбет Булекпаев рассказал на брифинге, что в 2018 году на данной шахте уже было возгорание, но жертв тогда удалось избежать. Он также уточнил, что ЧП произошло во время проверки, которую с 9 октября на предприятии проводит департамент промышленной безопасности. Она продлится до 30 октября.
Аким также опроверг слухи о том, что смена собственника снимает с него всю ответственность перед работниками.
Смена собственника ни в коем случае не отразится на размере заработной платы", - цитирует главу региона eKaraganda.
По последним данным, в результате трагедии погибли 33 шахтера. В больницы за медпомощью обратились 20 человек. Работа всех шахт АМТ приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты. Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура. Президент поручил оказать семьям погибших и пострадавших шахтеров всемерную помощь, чтобы они ни в чем не нуждались.
В правительстве рассказали, какую помощь окажут семьям погибших горняков.
28.10.2023, 15:57 135441
Работа шахт "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Работа шахт угольного департамента акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена на ближайшие сутки, сообщает пресс-служба компании.
За это время будут проведены проверки газовой защиты", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, взрыв прогремел на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает "Хабар 24". В это время там находились 252 человека.
На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС, а также 8 единиц техники. По последним данным, при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибли 32 человека.
На шахте находятся аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы. На место ЧП выехал министр МЧС Сырым Шарипханов. Токаев также прибыл в Карагандинскую область.
Президент Казахстана поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
28.10.2023, 14:10 145221
Взрыв на шахте Костенко: количество погибших увеличилось до 33 Дополнено
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко увеличилось до 22, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На данный момент обнаружены тела 22 погибших, поиски 24 шахтеров продолжаются", - проинформировали в МЧС.
В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" задействованы 55 человек и 12 единиц техники.
В ведомстве отметили, что работы ведутся на двух участках. Видимых очагов горения нет. Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных погибших. В отдельных точках имеется превышение допустимой концентрации окиси углерода.
В Минздраве РК сообщили, что группа врачей, в составе которых токсиколог, травматолог-ортопед и нейрохирург, отправилась в Караганду оказывать консультативную помощь пострадавшим.
Тем временем компания "АрселорМиттал Темиртау" опубликовала соболезнования близким погибших горняков.
Никакие слова не могут передать боль и горечь утраты, которые испытывают сотрудники "АрселорМиттал Темиртау" после известия об аварии, произошедшей сегодня утром на шахте Костенко. Это тяжелая утрата, огромное горе для семей коллег и для всех нас. Наши самые глубокие и искренние соболезнования семьям тех, кто потерял своих родных. Все пострадавшие сотрудники получат комплексный уход и помощь в реабилитации. Наши усилия направлены именно на это и также на тесное сотрудничество с органами государственной власти", - говорится в сообщении.
Дополнено 28.10.2023, 15.08
Количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко увеличилось до 28, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По состоянию на 15.00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено 28.10.2023, 16.13
На шахте имени Костенко по состоянию на 16.00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Дополнено, 28.10.2023, 19.29
По последним данным, на шахте имени Костенко обнаружили 33 погибших, 13 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщил на брифинге РСК Карагандинской области аким региона Ермаганбет Булекпаев.
На текущий момент в результате аварии на шахте имени Костенко погибли 33 шахтера, еще 13 числятся без вести пропавшими. С момента получения информации нами был сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб", - рассказал Булекпаев.
Напомним, взрыв прогремел на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает "Хабар 24". В это время там находились 252 человека.
На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС, а также 8 единиц техники. На шахте находятся аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы. Также на место ЧП выехал министр МЧС Сырым Шарипханов.
28.10.2023, 10:55 180011
О состоянии пострадавших после взрыва шахтеров рассказали медики
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии пострадавших при взрыве на шахте имени Костенко шахтеров рассказали в акимате Карагандинской области со ссылкой на медиков.
В многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова доставлено 18 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Был проведен консилиум с привлечением всех необходимых специалистов. 15 человек госпитализированы в клинику с отравлением угарным газом. У одного человека отравление угарным газом тяжелой степени, у остальных легкой и средней степени; двое находятся в клинике Х. Ж. Макажанова в Михайловке: один из них в тяжелом состоянии в реанимации, другой в отделении травматологии после операции", - говорится в информации.
В стационар госпитализировано 17 человек, один человек отпущен домой на амбулаторное лечение.
По последним данным, при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибли 16 горняков. Поиски 31 шахтера продолжаются. 18 человек обратились за медицинской помощью.
Предположительно, в лаве произошел взрыв метана. В момент аварии в шахте находились 252 шахтера.
На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС, а также 8 единиц техники.
На шахте находятся аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы. Также на место ЧП выехал министр МЧС Сырым Шарипханов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
По факту возгорания на шахте имени Костенко возбуждено уголовное дело.
28.10.2023, 10:34 173171
По факту ЧП на шахте Костенко возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура РК возбудила уголовное дело по факту возгорания на шахте имени Костенко в Карагандинской области, случившегося минувшей ночью.
Начато досудебное расследование по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС.
На месте работу следствия координируют первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра МВД Кайрат Сунтаев.
По последним данным, при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибли 16 горняков.
Поиски 31 шахтера продолжаются. 18 человек обратились за медицинской помощью.
Предположительно, в лаве произошел взрыв метана. В момент аварии в шахте находились 252 шахтера.
На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС,а также 8 единиц техники. На шахте находятся аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы.
Также на место ЧП выехал министр МЧС Сырым Шарипханов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?