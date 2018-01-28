В МИД РК пока не поступала информация о казахстанцах среди погибших и раненых при взрыве в Кабуле

Астана. 27 января. Kazakhstan Today - В Министерство иностранных дел РК пока не поступала информация о наличии казахстанцев среди погибших и пострадавших в сегодняшнем теракте в Кабуле, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков.

Напомним, сегодня в Кабуле вблизи правительственного квартала прогремел взрыв. Погибли 40, пострадали 140 человек. Телеканал TOLOnews передал, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан", пишет ТАСС со ссылкой на СМИ.

Это уже второй теракт в афганской столице за последнюю неделю. 20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel. Погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя также взяло движение "Талибан".

В результате атаки боевиков на гостиницу погиб гражданин Казахстана, 1978 года рождения. В МИД РК уточнили, что он находился в Афганистане с октября - ноября 2017 года с деловой целью. Погибший мужчина занимался бизнесом и прибыл в эту страну по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.

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