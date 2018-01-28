В МИД РК пока не поступала информация о казахстанцах среди погибших и раненых при взрыве в Кабуле

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
28 января 2018
  • 06
  • :
  • 48
Все области
-28º Туман
днем -13º    ночью -18º
17:00
.
Aнонс

В МИД РК пока не поступала информация о казахстанцах среди погибших и раненых при взрыве в Кабуле27.01.2018
Происшествия  19:27

Астана. 27 января. Kazakhstan Today - В Министерство иностранных дел РК пока не поступала информация о наличии казахстанцев среди погибших и пострадавших в сегодняшнем теракте в Кабуле, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков.

Напомним, сегодня в Кабуле вблизи правительственного квартала прогремел взрыв. Погибли 40, пострадали 140 человек. Телеканал TOLOnews передал, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан", пишет ТАСС со ссылкой на СМИ.

Это уже второй теракт в афганской столице за последнюю неделю. 20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel. Погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя также взяло движение "Талибан".

В результате атаки боевиков на гостиницу погиб гражданин Казахстана, 1978 года рождения. В МИД РК уточнили, что он находился в Афганистане с октября - ноября 2017 года с деловой целью. Погибший мужчина занимался бизнесом и прибыл в эту страну по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.
Просмотров: 4683
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
27.01.2018   19:49
В ДЧС Алматы уточнили информацию о пожаре в складском помещении
27.01.2018   19:38
Мулла мечети в Сайраме предотвратил самоубийство прихожанина
27.01.2018   19:27
В МИД РК пока не поступала информация о казахстанцах среди погибших и раненых при взрыве в Кабуле
27.01.2018   15:26
Фото с сайта zakon.kz
На складе в Алматы горят моторные масла
27.01.2018   14:13
В Караганде парикмахер порезала ухо 4-летнему ребенку
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today