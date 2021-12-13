НУР-СУЛТАН. 12 ДЕКАБРЯ - На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК, инцидент зарегистрировали в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Нур-Султан по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится расследование.
Другая информация по этому делу, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что от удара током в Атырау умер ребенок, он спрятался за холодильником во время игры.