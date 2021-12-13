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В Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда

12.12.2021, 19:44 114103
НУР-СУЛТАН. 12 ДЕКАБРЯ - На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК, инцидент зарегистрировали в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Нур-Султан по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится расследование. 
 

Другая информация по этому делу, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что от удара током в Атырау умер ребенок, он спрятался за холодильником во время игры.
 

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В российском Серпухове выпускник православной гимназии устроил взрыв в женском монастыре

13.12.2021, 13:26 9235
В российском Серпухове выпускник православной гимназии устроил взрыв в женском монастыре
Фото: Администрация Серпухова
СЕРПУХОВ. 13 ДЕКАБРЯ - Выпускник православной гимназии устроил взрыв на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. По предварительным данным, нападавший скончался от полученных ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, ЧП произошло на входе в приходскую православную гимназию. Самодельную взрывчатку принес и привел в действие 18-летний выпускник гимназии. 
 

18-летний Владислав Струженников подорвал себя на входе в православную гимназию при Серпуховском женском монастыре. Внутри в это время молились семь детей. У шестерых контузия, у одного - закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован", - сообщает Mash.

 
Педагогов и учеников эвакуировали. На место ЧП выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
 

По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - рассказал агентству Interfax информированный источник.

 
По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался буллингу. 
 

Конфликт в магазине закончился поножовщиной в Алматинской области

13.12.2021, 13:08 19036
Конфликт в магазине закончился поножовщиной в Алматинской области
Фото: polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 13 ДЕКАБРЯ - Мужчине нанесли несколько ножевых ранений во время ссоры в магазине. Зачинщик ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, ночью 28 ноября в дежурную часть УП Карасайского района поступило сообщение о том, что в ЦРБ города Каскелена с диагнозом "проникающие колото-резанные раны грудной клетки сзади", доставлен 35-летний житель станции Чемолган. Рассматривается дело о покушении на убийство. 
 

В результате розыска полицейские установили подозреваемого - 37-летнего жителя Илийского района, проживающего на дачах садоводческого общества "Кокжиек". 7 декабря стражи порядка задержали мужчину на рынке Алтын Орда и водворили в ИВС. Задержанный признался в преступлении. Он рассказал, что выпив шесть бутылок пива, пришел в магазин, где ему не понравилось поведение покупателя, пристававшего к продавщице. В ходе конфликта, задержанный, взяв в подсобке нож, ударил им несколько раз потерпевшего в спину. После мужчина скрылся с места преступления и выбросил нож".

 
По факту ведется расследование. 
 

В ДТП с участием фуры погибли два человека в Атырауской области

13.12.2021, 10:52 28000
Фото: Мой город
АТЫРАУ. 13 ДЕКАБРЯ - 11 декабря около 15.20 на трассе Атырау-Доссор столкнулись большегруз и легковой автомобиль, погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в микрорайоне "Жулдыз" автомобиль ВАЗ-2115 с российскими номерами столкнулся с большегрузом, который ехал в Доссор. 
 
К слову, легковушка нигде не зарегистрирована, пишет портал "Мой город".
 
В результате аварии погибли два пассажира ВАЗ-2115.
 

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК", - добавили в полиции.

 

В Мангистауской области на ходу загорелся вагон поезда

13.12.2021, 09:40 40231
В Мангистауской области на ходу загорелся вагон поезда
Фото: кадр с видео
АКТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - В Мангистауской области на ходу загорелся вагон поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в районе пятого разъезда Мангистауского района. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Александр Алексеев, пишет Lada.kz.
 
12 декабря, в 18.12 поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе 5-го разъезда Мангистауского района в пути следования произошло горение внутренней обшивки вагона. На место пожара привлечен один пожарный поезд и 16 работников от КТЖ станции Бейнеу.

 
Пожар ликвидирован негосударственной противопожарной службой в 19.00.
 
Причина и материальный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
 
Задействованы НГПС "Орттен коргау кызмети 2012" (две единицы техники и девять работников) и НГПС "Жалын Орт сондируши" (одна единица техники и три работника).
 
Как уточнили в ДЧС региона, поезд является не пассажирским, он предназначен для ремонта железнодорожных путей.

 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

13.12.2021, 09:30 38773
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая
Фото: egemen.kz
АЛМАТЫ. 13 ДЕКАБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 13 декабря 2021 года в 08.03 (в 02.03 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр расположен в 360 километрах на юг от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс - 10,2. Магнитуда MPV - 3,6. Глубина - пять километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

 

Студентка выбросилась из окна многоэтажки в Атырау

12.12.2021, 15:30 142588
Студентка выбросилась из окна многоэтажки в Атырау
Фото: azh.kz
АТЫРАУ. 12 ДЕКАБРЯ - В Атырау 19-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, бросившись вниз с 16-го этажа одной из многоэтажек микрорайона Алмагуль, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Погибшей оказалась студентка третьего курса факультета экономики и права Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, пишет "Ак Жайык". В АГУ сообщили, что она неплохо училась, была активной, принимала участие в общественных мероприятиях.
 
Месяц назад девушка уже пыталась покончить с собой тем же способом - намеревалась спрыгнуть с верхнего этажа одного из зданий. Но тогда ее вовремя заметила и остановила охрана.

 

Фура с 12 тоннами ваты сгорела в Атырауской области

12.12.2021, 10:50 189379
Фура с 12 тоннами ваты сгорела в Атырауской области
Фото: instagram.com/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 12 ДЕКАБРЯ - В Атырауской области произошел крупный пожар на трассе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел на республиканской трассе Атырау - Мангистау, в 80 километрах от Кульсары, уточнили в издании "Мой город". Большегруз марки DAF направлялся из Таджикистана в Турцию. Он перевозил 12 тонн ваты.
 
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, локализовать пожар удалось в 15.54, в 18.45 возгорание было полностью ликвидировано.
 
Жертв и пострадавших нет.

 

В Капшагае найдено тело пропавшего ранее иностранца

12.12.2021, 09:14 196372
В Капшагае найдено тело пропавшего ранее иностранца
Фото: instagram.com/qapshagay
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ДЕКАБРЯ - В Капшагае было найдено тело ранее пропавшего гражданина Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Гражданин Китая Ванг Ганг 1970 года рождения проживал в Алматы. Он перестал выходить на связь с родными 27 ноября, после чего был объявлен в розыск. В поиске мужчины полицейским помогали волонтеры.
 
Информация об обнаружении тела появилась на странице qapshagay в Instagram.
 

Тело гражданина КНР было найдено 11 декабря поисковиками на территории одной из баз отдыха, рядом с дачным обществом "Заря Капчагая". Причину смерти установит следствие", - сообщили авторы поста.

 
6 декабря стало известно, что в Семее нашли тело погибшего мужчины, оно лежало в водоеме. Ведется расследование.

 

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