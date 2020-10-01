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В Нур-Султане выявили случаи продажи алкоголя лицам младше 21 года

30.09.2020 9478
Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" участковыми инспекторам полиции проводятся рейдовые профилактические мероприятия на предмет соблюдения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции, передает Kazakhstan Today. 
 
В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили, что за сутки сотрудниками местной полицейской службы выявлено 10 фактов нарушения реализации алкогольной продукции. Из них - 4 факта реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, и 6 фактов реализации в запрещенное время. 
 

По данным правонарушениям предусмотрена ответственность согласно статье КоАП "Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции", - пояснил начальник местной полицейской службы УП района "Алматы" Канат Нысантаев. 

 
По всем фактам материалы направлены в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для принятия законного процессуального решения вплоть до приостановления лицензии. 

 

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