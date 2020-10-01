В Нур-Султане выявили случаи продажи алкоголя лицам младше 21 года

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" участковыми инспекторам полиции проводятся рейдовые профилактические мероприятия на предмет соблюдения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили, что за сутки сотрудниками местной полицейской службы выявлено 10 фактов нарушения реализации алкогольной продукции. Из них - 4 факта реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, и 6 фактов реализации в запрещенное время.

По данным правонарушениям предусмотрена ответственность согласно статье КоАП "Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции", - пояснил начальник местной полицейской службы УП района "Алматы" Канат Нысантаев.

По всем фактам материалы направлены в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для принятия законного процессуального решения вплоть до приостановления лицензии.





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