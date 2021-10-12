В Нур-Султане "заминировали" несколько школ

В свою очередь, руководитель Теректинского районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова отметила, что по данному факту создана специальная комиссия и ведётся служебная проверка.

Она приложила к посту выписки из больницы с официальным диагнозом.

КОКШЕТАУ. 11 ОКТЯБРЯ - 7 октября, в 17.05, в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило сообщение от 41-летнего жителя областного центра с просьбой о принятии мер в розыске его 16-летнего сына, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина пояснил, что воспитывает ребенка один, а в день ухода между ним и сыном произошел конфликт, сообщает Polisia.kz

Выходя из жилища, внук сообщил бабушке, что отправится к родственникам, до которых, как было установлено, он не дошел.

В результате поисков сотрудники отдела ювенальной полиции около 22.30 этого же дня нашли несовершеннолетнего во дворе дома микрорайона Боровской в компании знакомых. Мальчик был передан отцу.

Установлено, что в отношении подростка противоправные действия не совершались. С семьей проведена профилактическая беседа по недопущению аналогичных ситуаций в будущем.