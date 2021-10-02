В Нур-Султане неизвестные "заминировали" посольство Беларуси

УРАЛЬСК. 1 ОКТЯБРЯ - В Уральске подозреваемый в развращении детей пытался подкупить следователя, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой город ", 27 сентября в Уральском городском суде огласили приговор в отношении 52-летнего мужчины, который обвинялся в даче взятки следователю.

По материалам дела, в июле 2021 года в Зачаганском отделе полиции начали досудебное расследование в отношении электрика средней школы Уральска, подозреваемого в развращении малолетних. Обвиняемый узнал номер телефона следователя, которая вела его дело и без ее ведома перечислил по номеру телефона на её счёт в банке 50 тыс. тенге для содействия в исходе расследования.

Между тем следователь отказалась принимать взятку и обратилась в управление собственной безопасности.

По данным издания, в суде обвиняемый признал вину в даче взятки. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 562 тыс. тенге, которые он должен выплатить в течение месяца. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По данным издания, уголовное дело о развращении малолетних уже направлено в суд. Подозреваемый находится под арестом.







