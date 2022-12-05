В Петропавловске десятки многоквартирных и частных домов остались без отопления

Петропавловск. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Петропавловска напугал пар в 20-м микрорайоне. В комментариях к появившемуся в соцсетях видео пишут о якобы прорвавшейся трубе.
В АО "Севказэнерго" утверждают, что причины для паники нет, сообщает "Петропавловск.news".
Петропавловские тепловые сети" приступили к устранению технологического нарушения на тепломагистрали № 15. Специалисты проводят замену прокладки дренажной системы. В связи с этим под временное ограничение теплоснабжения попали 16 многоквартирных жилых домов по адресам, а также 42 частных дома", - сообщили в АО "Севказэнерго".
По информации монополиста, бригада теплосетевой компании работает оперативно, проблем с подключением объектов не будет. Расчетное время завершения работ 16.00.
Напомним, 6 ноября в Петропавловске после большого снегопада на перекрестке улиц Жумабаева и Абая произошло повреждение водопровода на водоводе диаметром 800 миллиметров. Вода пропала практически во всем городе.
В начале декабря в Петропавловске несколько дней устраняли аварию на водопроводе, из-за которой 15 многоэтажек остались без воды. 3 декабря стал известно, что подрядная организация, на балансе которой находится лопнувший в Петропавловске водовод, возместит все расходы на ремонт и материальный ущерб пострадавшим жителям.