В Петропавловске покончил с собой 19-летний студент

Фото: Петропавловск.news
ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 МАЯ - Утром 4 мая стало известно о том, что на территории Петропавловского строительно-экономического колледжа нашли повесившимся 19-летнего студента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В департаменте полиции Северо-Казахстанской области факт подтвердили, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", сообщает Петропавловск.news.
Студент родился в районе Магжана Жумабаева, в сентябре 2021 года потерял отца.
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