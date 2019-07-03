Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - В полиции Алматы назвали возможную причину аварии с падением автобуса с моста развязки, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла 1 июля, в 06.15, в Алатауском районе Алматы. Водитель междугороднего автобуса на путепроводе, расположенном на пересечении улицы Саина и проспекте Райымбека, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение моста, а затем и опрокидывание транспорта, напомнили в пресс-службе департамента полиции города.

Благо, в этот момент в автобусе находились три человека. Два водителя, сменявшие друг друга на пути следования из Туркестанской области, и один пассажир. Телесные повреждения в результате столкновения получил второй водитель , Б., 1986 года рождения, следовавший на тот момент в качестве пассажира. Как ранее сообщали, ему была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждался. Как установлено, багажный отсек автобуса был забит яблоками", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

По ее словам, в качестве одной из версий рассматривается вероятность того, что водитель мог уснуть за рулем. Она будет тщательно проверена.

Но как бы там ни было, роковую роль мог сыграть фактор превышения скоростного режима, что не позволило мужчине, управлявшему транспортом, избежать наезда на препятствие. Данный факт в настоящее время расследуется подразделением административной практики УП Алатауского района. Будут назначены соответствующие экспертные исследования, которые позволят установить, по какой причине произошло это дорожно-транспортное происшествие", - добавила подполковник Азирбек.

Вместе с тем в ведомстве также отметили, что в настоящее время в Алматы в целях стабилизации дорожной обстановки функционирует сразу несколько программ, позволяющих не только снизить уровень аварийности на дорогах города, но и повысить культуру, а также дисциплинированность водительского состава мегаполиса.

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