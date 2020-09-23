В полиции прокомментировали избиение школьницы в Актюбинской области

Актобе. 22 сентября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали видеоролик, на котором запечатлен факт избиения девочки несколькими школьницами, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, инцидент произошел 20 сентября текущего года.

Между школьницами 8-9 классов Темирского района произошел конфликт, в результате которого одна из школьниц избила ученицу 8 класса , остальные очевидцы происходящее снимали на камеру сотового телефона. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство", ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДП.

Отмечается, что данный факт выявлен инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции Темирского района. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Призываем родителей ответственнее относиться к вопросу воспитания детей, особенно подросткового возраста и рассказывать им об ответственности за совершаемые ими правонарушения. Кроме того, инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа в учебных заведениях района", - прокомментировал начальник ДП Актюбинской области Арыстанов.

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