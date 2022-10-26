В результате ДТП на трассе в области Ұлытау погиб один человек

Фото: Polisia.kz.
Жезказган. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау 25 октября в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Жезказган - Есиль - Петропавловск погиб 58-летний водитель автомобиля Mercedes, сообщает Polisia.kz.
На выезде из города Сатпаева в город Жезказган 58-летний водитель автомобиля Mercedes, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в арку с названием города. Во время дорожно-транспортного происшествия автомобиль загорелся, водитель погиб на месте", - информирует полиция Ұлытау.
Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что на трассе в Акмолинской области перевернулся автовоз.