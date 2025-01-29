28.01.2025, 18:30 16401
В результате ДТП погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион
Он получил травмы, несовместимые с жизнью
Фото: mitropolia.kz
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Москва. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.
Трагедия произошла в Нижегородской области на трассе M12, рядом с поселком Пильна. Автомобиль, в котором архиерей ехал из города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, разбился. Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что сопровождающий его в дороге клирик Воскресенского кафедрального собора города Кокшетау иеромонах Евлогий с сотрясением мозга был госпитализирован в больницу.
Ранее смертельная авария с участием КамАЗа произошла на трассе в Павлодарской области.
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28.01.2025, 08:26 24936
Крупный пожар произошел в административном здании в Алматы
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 27 января в 22.01 силы ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова на ликвидацию пожара в административном здании в Алмалинском районе.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, на улице Ауэзова загорелась кровля и мансарда двухэтажного административного здания.
На месте пожара была развернута пожарная автолестница АЛ-37, с которой введены лафетные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. С соблюдением ТБ на крыше силами ДЧС проводилось вскрытие конструкций кровли, разборка и проливка, тепловизором проверялось на скрытое горение", - проинформировали в ДЧС.
В 22.33 пожар был локализован, в 23.57 - ликвидирован. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 220 квадратных метров.
Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания", - уточнили в ДЧС.
27.01.2025, 15:06 43641
Альназарова прокомментировала заражение роженицы ВИЧ при переливании крови в Кызылорде
Проводится соответствующая проверка
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Кызылорда. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса прокомментировала случай заражения роженицы ВИЧ при переливании крови в Кызылорде.
В Кызылорде роженицу заразили ВИЧ при переливании крови от 12 доноров. По словам главы Минздрава, случай находится на контроле ведомства.
Сейчас проводится соответствующая проверка (…) Соответствующие меры будут приняты по итогам расследования", - сказала Альназарова.
26.01.2025, 20:39 61241
Девушка пыталась сфотографироваться на замерзшем Иртыше, но провалилась под лед
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Павлодар. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В районе центральной набережной Павлодара девушка провалилась под лед, спасатели заметили пострадавшую и помогли ей выбраться из воды, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Спасатели оперативно извлекли из воды девушку 1994 года рождения, незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей, после чего передали ее медикам для осмотра. Как выяснилось, она вышла на тонкий лед, чтобы сделать фотографию, но лед не выдержал, и она провалилась в воду", - проинформировали в пресс-службе.
В МЧС напомнили о запрете выхода на лед. Из-за меняющихся погодных условий структура льда нестабильная.
Ранее автомобиль с людьми провалился под лед на Балхаше.
26.01.2025, 09:46 72991
В Петропавловске тушат крупный пожар на предприятии по продаже древесины Дополнено
Фото: МЧС РК
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Петропавловск. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на улице Кизатова на территории предприятия по реализации древесного материала тушат пожар на предварительной площади 252 квадратных метра, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар локализован на предварительной площади 252 квадратных метра. Информация по пострадавшим не поступала", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что огонь вспыхнул в отдельно стоящем гараже, где находились два грузовых автомобиля.
Тушение осложнялось высокой горючестью материалов, что создавало риск быстрого распространения огня. Однако возгорание удалось взять под контроль и предотвратить его дальнейшее развитие", - дополнили в МЧС.
Дополнено 26.01.2025, 11.39
Пожар ликвидировали на площади 256 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Жезказгане, в результате которого пострадали четыре человека.
25.01.2025, 16:17 162211
В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар Дополнено
Фото: Видео: telegram/112 KZ
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы в ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар, сообщает пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На первом этаже малого зала крытого катка города Алматы произошло возгорание спортивного инвентаря (...) Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 40 квадратных метров, не допустив распространения огня на смежные помещения", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что до прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения.
Дополнено 25.01.2025, 17.11
С места пожара в ледовом дворце Almaty Arena трое детей доставлены в больницу, сообщает пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Психологом ДЧС оказана экстренная психологическая помощь одному ребенку и трое детей доставлены бригадой Центра медицины катастроф МЧС в больницу", - заявили в МЧС.
Кроме того, для установления причины возгорания работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.
Дополнено 25.01.2025, 20.52
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуация города Алматы назвали возможные причины пожара в Almaty Arena, передает корреспондент агентства.
Для установления причины возгорания работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория. Специалистами рассматривается ряд версий, что причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар и взрыв произошли на нефтебазе в Жезказгане.
25.01.2025, 12:16 166851
Пожар и взрыв произошли на нефтебазе в Жезказгане: пострадали четыре человека
Фото: МЧС РК
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Жезказган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар и взрыв произошли на территории одной из нефтебаз, расположенной в городе Жезказгане, сообщает пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Произошло горение трех автомашин специального назначения. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв ГВС с последующим обрушением ангара", - проинформировали в МЧС.
Сообщается, что возгорание на площади 100 квадратных метров было ликвидировано.
В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы. Причина пожара устанавливается", - добавили в министерстве.
Напомним, 31 декабря 2024 года в Талдыкоргане произошел взрыв газа, в результате чего загорелся двухэтажный частный жилой дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, двое из которых впоследствии скончались. В компании АО "QazaqGaz Aimaq" прокомментировали происшествие.
24.01.2025, 14:00 186576
В работе еGov.kz и сайтов госорганов произошел сбой из-за технических неполадок Дополнено
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Технический сбой стал причиной неполадок в работе правительственных сайтов, портала и мобильного приложения eGov, а также может привести к сбою в работе ЦОНов и банков.
В связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдается временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении АО "НИТ".
По этой причине пользователи компонентов порталов eGov.kz, E-license, "Открытое правительство", "Единый интернет-портал государственных органов мобильного приложения eGov Mobile" и других проектов АО "НИТ" могут столкнуться с частичной недоступностью сервисов перечисленных систем.
Специалисты АО "НИТ" прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности сервисов и планируют завершение работ в ближайшее время", - отметили в компании.
Также сообщается, что возможна временная недоступность оказания услуг в центрах обслуживания населения и получения государственных услуг в приложениях банков второго уровня.
Дополнено 24.01.2025, 15.00
В Министерстве цифрового развития сообщили, что работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и "Открытое правительство", "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов", а также сервис цифровые документы восстановлена.
Также восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня.
В ведомстве также отметили, что проблемы в доступе к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер и не связаны с техсбоем сервисов, сопровождаемых АО "НИТ". Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира.
24.01.2025, 11:21 179056
В Алматы загорелось здание завода
Силами МЧС пожар ликвидирован
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар произошел на заводе в Турксибском районе Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По прибытии в 10.00 установлено горение цеха открытым пламенем. Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Создан оперативный штаб, два участка тушения пожара", - сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, пожар произошел в 2-этажном цехе по производству полиуретанового клея на площади 250 кв. м.
Тушение пожара осложнилось высокой горючей загрузкой и наличием легковоспламеняющихся жидкостей, токсичных веществ, обращающихся в производственном процессе цеха", - уточнили в МЧС.
В настоящее время пожар ликвидирован, его причина устанавливается.
Напомним, вчера в Павлодарской области полностью сгорела школа. Также вчера пожар произошел в парке аттракционов Шымкента. 16 января в Петропавловске загорелся стадион.
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