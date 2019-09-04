В результате взрыва на заводе в Алматинской области погибли два человека

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Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Количество жертв взрыва на заводе в Алматинской области возросло до двух, передает Kazakhstan Today.

Полиция все еще устанавливает причину взрыва на заводе в посёлке Райымбек Алматинской области. Количество погибших возросло до двух. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, сообщает Almaty.tv





Неподалеку от завода расположен детсад. В здании выбиты окна, повреждены кровля и стены, также поврежден автомобиль, припаркованный на территории цеха.

На месте взрыва погиб 58-летний рабочий. Трое пострадавших с различными травмами были госпитализированы. Однако после операции один из них скончался в реанимации районной больницы, другой пострадавший все еще находится в тяжёлом состоянии.

"Второй пациент - Турганбаев Бакберген, 1984 года рождения. У него комбинированная травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом обеих костей. Состояние - стабильно тяжелое. Третий пациент стабильным был, на дальнейшем амбулаторном лечении", - сообщил травматолог Центральной районной больницы города Каскелен Алматинской области Бакытжан Пердебаев.

По предварительным данным областного департамента по ЧС, причиной взрыва мог стать прорыв автоклава под высоким давлением при производстве газобетонных блоков.

В результате хлопка, часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора, в результате чего были частично повреждены несколько жилых домов, а также несколько автомашин. На месте взрыва обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. По поступлению информации, на место происшествия от ДЧС Алматинской области было направлено 8 сотрудников и 3 единицы техники", - заверил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

В областном акимате пообещали оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Повреждённые дома и социальные объекты восстановят за счёт средств предприятия. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Не исключено, что ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности.

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