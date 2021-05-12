В Риддере локализовали лесной пожар

Фото МЧС РК

РИДДЕР. 11 МАЯ - 11 мая, в 18.20, лесной пожар в Риддере локализован на площади 287,4 гектара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, огонь разбушевался 10 мая, в 13.55, в поселке Лесхоз, с возгорания травы, которое перекинулось на лес. Из-за ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, на пяти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО, сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

В сгоревших домах проживало 72 человека, из них 11 детей. В ходе пожара погибла пожилая женщина, 1948 года рождения, и пострадали двое мужчин, 1949 и 1980 года рождения. В тушении пожара участвовали 493 единицы личного состава, 69 единиц техники, 2 вертолета. На данный момент пожар в жилых домах Первого района Риддера полностью ликвидирован.

В Риддере объявлена ЧС местного масштаба. Задержан подозреваемый в пожаре.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства