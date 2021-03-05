В роддоме Алматы скончалась роженица

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - 2 марта в одном из роддомов Алматы скончалась роженица. Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали, передает Kazakhstan Today.

Лаура Мырзагали сообщила, что 2 марта в родильном доме №5 Алматы скончалась роженица. Заключение будет готово после судебно-медицинской экспертизы.

В ходе брифинга спикером был задан вопрос о коррупции в роддоме, на что она ответила, что такой информации в УОЗ не поступало.

Однако если по факту материнской смертности выяснится, что это было по причине руководства данной больницы, организационные моменты там страдали, управлением общественного здоровья будут приняты жесткие меры", - заключила представитель УОЗ.





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