В селе Павлодарской области в пожаре сгорели хозпостройки и сено

Фото: ДЧС Алматы
ПАВЛОДАР. 2 МАЯ - В селе Енбек Павлодарской области сгорело сено и несколько домовых построек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщение о горении двух сараев в селе Енбек на улице Хамиева поступило 2 мая в 18.11.
Когда пожарные прибыли, выяснилось, что в доме под номером 5/1 горело сено на площади 10 квадратных метров, 5/2 - частично деревянная баня, сарай и сено на 60 квадратных метров, 6/1 - сено на 80 квадратных метров, 9/2 - сарай и сено на площади 40 квадратнхы метров, 10 - сарай и сено на 60 квадратных метров", - сообщает издание Pavlodarnews.kz.
В тушении принимали участие пожарный пост села М. Омарова и добровольное пожарное формирование.
Пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, в Алматы горел двухэтажный супермаркет.