В школе Нур-Султана пятиклассник распылил перцовый баллончик, приняв его за крем для обуви

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - В столичной школе пятиклассник распылил перцовый баллончик, приняв его за крем для обуви. В результате пострадали восемь детей, передает Kazakhstan Today.

5 сентября на пульт 102 Центра оперативного управления департамента полиции поступило сообщение, что во вторую детскую городскую больницу доставлено восемь учеников из школы-лицея № 54 с подозрением на отравление в результате распыления перцового баллончика", - сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что ученица 5-го класса принесла в школу перцовый баллончик, купленный для самообороны ее родителями. 5 сентября девочка, находясь в школе, не заметила, как выронила его во время перемены из кармана. Аэрозольное средство под партой нашел одноклассник. Приняв его за крем для обуви, он распылил часть содержимого баллончика на свою обувь. Пропажу девочка обнаружила, когда баллончик уже был распылен.

В результате распыления восемь учеников 5-го класса были доставлены в больницу. После проведенного осмотра и оказания помощи дети были отпущены домой", - уточнили в полиции.

Столичный департамент полиции рекомендует родителям, отдавая ребенка в школу, ознакомиться с уставом учебного заведения, где регламентированы правила пребывания детей. Кроме этого, прежде чем доверить ребенку средство защиты - такое, например, как перцовый баллончик, следует ознакомиться с его инструкцией и последствиями применения.

В полиции добавили, что вопрос о принятии мер по недопущению подобных случаев будет рассмотрен на школьном совете профилактики правонарушений.

Как сообщалось ранее, отдел образования Костаная официально утвердил перечень предметов и веществ , запрещенных к проносу в организации образования, информировал портал alau.kz. В список попали холодное и пневматическое оружие, газовые баллончики, а также предметы, которые их имитируют или могут быть использованы в их качестве. Вне закона в школах и колюще-режущие, метательные, ударно-дробящие предметы, пиротехника, наркотические и ядовитые вещества и даже неисправная фото- и видеоаппаратура.

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