Павлодар. 13 февраля. Kazakhstan Today - Мужчина распылил газовый баллончик в школе Павлодарской области, выясняя отношения с бывшей женой, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в департаменте полиции региона, вызов поступил из средней школы №8.

На место ЧП был направлен наряд полиции. Полицейскими установлено, что 12 февраля 2019 года, в 10.00, 37-летний мужчина, находясь в средней школе №8, распылил содержимое баллончика с неизвестной жидкостью в направлении своей бывшей супруги", - сообщили в ведомстве.

В результате женщина получила химический ожог роговицы глаз.

Конфликт между бывшими супругами произошел из-за спора об опеке и воспитании несовершеннолетнего ребенка. В полиции добавили, что в отношении мужчины будут приняты меры административного воздействия, пишет pavlodarnews.kz

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