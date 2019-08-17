Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Житель Нур-Султана распылил перцовый баллончик в автобусе по маршруту №9, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента полиции города, 15 августа, около 10.00, в маршрутном автобусе №9 произошел конфликт между двумя пассажирами, в ходе которого возле выхода из автобуса задержанный распылил в лицо мужчине перцовый баллончик. Конфликт продолжился на остановке общественного транспорта.

По данному факту в полицию обратился 30-летний житель.

"Столичные полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 33-летнего местного жителя. По факту хулиганства проводится досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе ведомства.





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