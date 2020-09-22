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В Шымкенте Mercedes столкнулся с поездом

21.09.2020 10234
Шымкент. 21 сентября. Kazakhstan Today - Инцидент произошел в Енбекшинском районе, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 21 сентября в Енбекшинском районе Шымкента в результате произошло столкновения автомашины марки Mercedes Benz с поездом. 
 
В результате аварии никто не пострадал. Водителю автомашины Mercedes Benz составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.
 
9 сентября суд пересмотрел приговор по делу о страшном ДТП на станции Шамалган. Напомним, 15 сентября 2019 года на переезде железнодорожных путей на станции Шамалган в Алматинской области произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом. В результате ДТП погиб водитель автобуса, пострадали женщина и двое маленьких детей. 
 

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