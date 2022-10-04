В Шымкенте мужчину ударило током на автомойке

Фото: МЧС РК

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ОКТЯБРЯ - 288 миллионов тенге превысил ущерб от лесных пожаров на востоке страны. И это не считая сентябрьских возгораний, когда полыхал практически весь регион, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, пострадали территории Катон-Карагайского национального парка, Курчумского и Большенарымского лесных хозяйств, сообщает " Хабар 24 ".

Расследованиями происшествий сейчас занимаются сотрудники лесной инспекции. Специалисты работают на пепелище и выясняют все обстоятельства случившегося.

По последним данным, только в этом году в Восточном Казахстане 324 пожара уничтожили свыше 10 тысяч гектаров лесостепных массивов. Результаты проверок обещают озвучить ближе к концу недели.

Точные причины пожара будут устанавливать подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, дознаватели. Это в их распоряжении. Также уже прокуратура к этим вопросам подключится. Поэтому совместными усилиями будут установлены истинные причины возникновения пожаров", - сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Кайрат Мейрембеков.