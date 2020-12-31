В СКО дальнобойщики провели двое суток в степи

Петропавловск. 30 декабря. Kazakhstan Today - Два водителя грузовика MAN, направлявшегося из Челябинска в Нур-Султан, больше двух суток провели на трассе в районе Габита Мусрепова. Все это время они пытались починить бортовой компьютер, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , большегруз сломался на 776-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы по дороге из Челябинска в столицу Казахстана.

Все это время рядом с водителями застрявшей фуры дежурили полицейские. О том, что на трассе стоит фура, им сообщили 27 декабря другие автомобилисты. Когда хозяин фуры прибыл на место и оценил поломку, было решено отложить ремонт. Полицейские помогли найти технику для буксировки.

Еще один грузовик сломался на трассе в Мамлютском районе: у КамАЗа отказала тормозная система. Рядом с ним также дежурят полицейские, которые обеспечили водителя теплой одеждой и горячей едой.

8 октября в Восточно-Казахстанской области, на участке дороги в районе сел Михайловка и Секисовка, в снежном заносе застряли более 40 автомобилей.

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