В СКО из-за самодельного обогревателя погиб человек

Петропавловск. 9 ноября. Kazakhstan Today - 8 ноября, в 20.48, из села Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области пришло сообщении о пожаре в жилом доме, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , спасатели обнаружили в комнате тело 53-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов кустарного изготовления.

С 1 по 7 ноября на территории Северо-Казахстанской области произошло 14 пожаров, один человек погиб в огне. С начала 2020 года в регионе зафиксировано 578 пожаров. Из них в жилом секторе 435. В огне погибли 43 человека, в том числе 5 детей.

В стране с начала отопительного сезона (с 1 сентября 2020 года) в жилом секторе произошел 1761 пожар, в результате погибли 47 человек, по причине отравления угарным газом (без возникновения пожара) погибли 7 человек.

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