В СКО нетрезвый водитель ВАЗа врезался в фуру, погиб один человек

Петропавловск. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области на автодороге Челябинск - Новосибирск, близ райцентра Булаево, 4 февраля, около 20.50, произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, передает Kazakhstan Today.

35-летний водитель ВАЗа-21099 не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с большегрузом марки Volvo, припаркованным на обочине. В результате ДТП на месте скончался один из пассажиров ВАЗа, 1999 года рождения. Водитель ВАЗа и второй пассажир, 1989 года рождения, были доставлены в Центральную районную больницу", - сообщили в областном департаменте полиции.

По информации ведомства, медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель ВАЗа-21099 находился в нетрезвом состоянии.

Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы. Водитель ВАЗ водворен в изолятор временного содержания.

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