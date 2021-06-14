В СКО обнаружили тело пропавшей девочки

ПЕТРОПАВЛОВСК. 13 ИЮНЯ - В Северо-Казахстанской области спасатели обнаружили тело восьмилетней девочки, которая пропала несколько дней назад, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что тело ребенка обнаружили в реке Есиль в 07:35 часов в семи километрах от села Покровки Есильского района. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Девочка пропала 8 июня. На берегу реки были найдены ее вещи. По словам ее брата, девочку унесло течением.

Все эти дни шли поиски ребенка. В поисках участвовали сотрудники органов гражданской защиты и полиции, водолазы оперативно-спасательного отряда, местные исполнительные органы и волонтёры.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства