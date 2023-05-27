26.05.2023, 17:20 14426
В СКО пастух и его лошадь погибли от разряда молнии
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Фото: Рolisia.kz
Рассказать друзьям
Петропавловск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В степи обнаружено тело мужчины в Северо-Казахстанской области, информирует Рolisia.kz.
Тело мужчины и его лошади нашли между селами Дайындык и Ленинское Аккайынского района. 31-летний мужчина работал пастухом и пас скот на пастбище", - проинформировали в полиции.
Установлено, что в него попал разряд молнии. Мужчина и его лошадь скончались на месте.
Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в прошлом году в городе Эмбе Актюбинской области пастуха ударило молнией.
новости по теме
26.05.2023, 20:01 11766
В Акмолинской области во время тренировки скончался 10-летний ребенок
Причина смерти неизвестна
Рассказать друзьям
Кокшетау. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мальчик скончался во время тренировки в центре специальной подготовки села Талапкер Целиноградского района, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По факту смерти несовершеннолетнего департаментом полиции начато досудебное расследование. Предварительно установлено, что 10-летний мальчик скончался во время тренировки в центре специальной подготовки села Талапкер Целиноградского района. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.
26.05.2023, 17:58 13521
В Петропавловске автомобиль врезался в остановку: есть пострадавшие
Рассказать друзьям
Петропавловск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске автомобиль врезался в остановку рядом с рынком "Тайга".
По данным "Петропавловск.news", инцидент произошел утром 26 мая.
Автомобиль марки "Хонда" врезался в остановку, на которой находились несколько человек, ожидавших транспорт. Скорая помощь увезла как минимум двоих пострадавших", - информирует издание.
Дополнено 26.05.2023, 18.30
В Северо-Казахстанском управлении здравоохранения сообщили о состоянии пострадавших в ДТП на улице Жамбыла возле рынка "Тайга", сообщает "Петропавловск.news".
Серьезные травмы получили три человека:
- женщина - ушиб головного мозга, перелом основания черепа, состояние тяжелое, госпитализирована в областную больницу;
- женщина - закрытый перелом голени, состояние средней тяжести, доставлена в городскую больницу;
- Мужчина - закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести.
Еще двое пострадавших получили поверхностные ссадины и отказались от осмотра. Причины ДТП пока устанавливают.
Ранее водитель сбил мальчика и снес детскую площадку в одном из ЖК Алматы.
26.05.2023, 09:43 21341
Лесной пожар в Абайской области локализован
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Семей. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области несколько дней тушат крупный природный пожар. Вчера вечером пожарным удалось локализовать возгорание.
В 18.32 лесной пожар на территории области Абай локализован", - сообщили в пресс-службе акимата региона.
Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
В тушении лесного пожара задействованы 10 вертолетов: МЧС - 5, МО - 3, МЭПР - 2, из которых 2 вертолета производят аэровизуальный облет территории. На сегодня осуществлено 52 сброса 130 тонн воды (всего 298 сбросов, 745 тонн). Всего в тушении пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, 1 пожарный поезд.
На данный момент производится тушение на трех участках с использованием авиационной и автомобильной техники, а также производится тушение отдельных очагов ранцами и шансовыми инструментами в количестве 126 человек военнослужащими воинской части 68303 МЧС и МО. На данный момент угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в ДЧС Абайской области.
Общая площадь горения составляет около 3500 га. Тушение осложняется порывистым ветром, что создает предпосылки для верхового развития пожара, а также наличием густорастущих культур и солончаковых участков.
Решением исполняющего акима района Е. Селиханова объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба в Бородулихинском районе области Абай.
25.05.2023, 19:59 35696
Лесной пожар в Абайской области: задействованы уже 10 вертолетов
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Семей. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В тушении лесного пожара в Абайской области задействованы 10 вертолетов МЧС-5, МО-3, МЭПР-2. На сегодня осуществлено 52 сброса 130 тонн воды (всего 298 сбросов, 745 тонн), сообщает пресс-служба МЧС РК.
Всего в тушении пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, 1 пожарный поезд.
На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь горения составляет около 3500 га.
Ранее вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе вне повестки был рассмотрен на заседании правительства. Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле, развернут оперативный штаб. В настоящее время ведется работа по тушению очагов возгорания, которая осложнена порывами ветра и заболоченностью местности.
Также аким региона сообщил, что 25 мая по Бородулихинскому району будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство. По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята.
25.05.2023, 09:42 45451
Режим ЧС будет объявлен в районе природного пожара в Абайской области
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Семей. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе области Абай вне повестки рассмотрен на заседании правительства.
Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле, развернут оперативный штаб.
В настоящее время ведется работа по тушению очагов возгорания, которая осложнена порывами ветра и заболоченностью местности.
По информации пресс-службы правительства, площадь охваченной огнем территории составляет 3,5 тысячи га. В тушении задействованы 201 единица техники, 8 вертолетов, 1 пожарный поезд и 852 человека личного состава.
Угрозы населенным пунктам нет, однако в целях дополнительной безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам.
Для недопущения фактов мародерства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции.
Сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим чрезвычайной ситуации", - отметил аким региона.
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев доложил, что в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, МИО и коммунальных служб области. Ситуация находится под контролем, принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации пожара.
Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что вопрос готовности регионов к пожароопасному сезону рассматривался буквально на прошлом заседании правительства.
Как видим, это реальная угроза. Главное, что опасность для населенных пунктов снята. Ситуация становится предсказуемой. Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии", - сказал премьер.
Он также выразил благодарность другим регионам республики, которые оказывают помощь области Абай, направили свои силы и технику.
Минэкологии совместно с МЧС необходимо провести ревизию территории резервата "Семей орманы", чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство. По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята.
24.05.2023, 19:46 60756
Для тушения лесного пожара в Абайской области прибыли дополнительные силы
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С лесным пожаром в Абайской области борются уже больше 600 человек, в их распоряжении 150 единиц техники, с воздуха им помогают 4 вертолета. Прибыли дополнительные силы из Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей, сообщает "Хабар 24".
Оперативный штаб со вчерашнего дня поменял свою локацию уже несколько раз, потому что огонь ведет себя непредсказуемо. Стихия то угрожает населенным пунктам, то снова уходит вглубь леса и меняет направление. Помощь прибывает из других регионов. В расположение оперативного штаба уже прибыли спасатели из Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.
Сейчас в основном низовой пожар. Верхового пожара нет. Есть два очага. Огонь периодически то наверх пробивается, то вниз. Ветер мешает очень сильно, конечно. Надеемся, что сейчас мы его сдержим, минерализованную полосу должны расширить. Соответственно, ближе к вечеру при стихании погоды все остальное уже будет локализация", - рассказал заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков.
С помощью высокопроходимой техники спасатели надеются дойти до труднодоступных участков леса.
К месту пожара стягиваются силы и средства Министерства обороны страны. По указанию министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова подразделения соединений и частей армии привлечены к мероприятиям по локализации и тушению пожаров в Бородулихинском районе. К противопожарным мероприятиям привлечены более ста офицеров и военнослужащих по контракту. Личный состав работает на двух очагах лесного пожара. На первом ведутся работы по локализованному участку, на втором, удаленном, создается линия защиты. Военнослужащие на специальной технике валят лес и сооружают земляные валы. Старшим команды пожаротушения определен начальник штаба управления тылового обеспечения регионального командования "Восток" полковник Ержан Есенбаев. Подразделения Вооруженных сил находятся на постоянной связи с оперативным штабом, сообщает arnapress.kz.
Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство.
По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята.
24.05.2023, 14:33 65651
Более 400 человек тушат лесной пожар в Абайской области
На помощь пожарным пришли полицейские
Рассказать друзьям
Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного природного резервата "Семей орманы" продолжается тушение лесного пожара ориентировочной площадью около 1,5 тысячи гектаров.
В настоящее время возгорание тушат на двух участках. На помощь пожарным пришли полицейские Абайской области, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что лесной пожар разделился на два очага - вдоль границы с Российской Федерацией в восточном направлении и в сторону от границы вглубь в направлении села Ивановка Бородулихинского района. В настоящее время в тушении пожара задействован весь личный состав ДЧС и приданных сил города Семея и других районов, сотрудников государственного лесного природного резервата "Семей орманы". По тревоге поднят личный состав отдела полиции Бородулихинского района. С первой минуты полицейские оказывают содействие спасателям при тушении пожара. Также в целях оповещения и окарауливания территории сотрудниками полиции совместно с представителями акимата осуществляется подворный обход трех населенных пунктов (село Ивановка, Подхоз Березовка, санаторий "Березовка"), расположенных вблизи зон возгорания", - говорится в информации.
В тушении огня задействованы 90 единиц техники и свыше 400 человек: более 50 единиц техники и более 150 специалистов государственного природного резервата "Семей орманы", один вертолет и более 100 сотрудников МЧС, один пожарный поезд и 10 человек КТЖ, местный исполнительный орган предоставил четыре единицы техники и четырех специалистов, привлечены один вертолет и шесть человек экипажа "Казавиалесоохраны", более 45 сотрудников отдела полиции Бородулихинского района и 12 служебных автомашин.
С воздуха огонь тушат два вертолета, они произвели уже несколько десятков сбросов воды общим объемом более 150 тысяч тонн.
Тушение огня осложняется сильным ветром. По данным Казгидромет, 24-26 мая в Бородулихинском районе ожидается северо-восточный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.
В районном центре села Бородулиха развернуты три эвакуационных пункта (ДЮСШ, Дом культуры и Бородулихинский колледж), а также для доставки граждан, пострадавших от пожара, предоставлены четыре автобуса ПАЗ. В оперативный штаб прибыл аким области Абай", - сообщает сайт.
В кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области Абай. Открыта горячая линия.
Напомним, в днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство.
По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята.
24.05.2023, 11:21 67676
Угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята
Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара
Рассказать друзьям
Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.
По состоянию на 09.00 24 мая в тушении пожара задействовано 434 человека личного состава и 109 единиц техники, 2 вертолета и пожарный поезд, информирует пресс-служба правительства РК.
МЧС 23 мая дополнительно направлена группировка сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.
Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара, добавили в пресс-службе кабмина.
Напомним, в днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка покинули свои дома.
Читаемое
27.05.2023, 10:31В аэропорту Астаны временно закроют взлетно-посадочную полосу 27.05.2023, 12:266491На строительство дорог в Акмолинской области выделят 18 млрд тенге 27.05.2023, 09:034836Fitch подтвердили кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" 27.05.2023, 13:502601В Казахстане планируют внедрить проверку на добропорядочность 27.05.2023, 11:172531Столичного предпринимателя оштрафовали за создание стихийной свалки 24.05.2023, 17:3484631Незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы 23.05.2023, 17:4280236Тело пропавшего туриста из Австралии нашли в горах Алматы 24.05.2023, 16:2379516Депутат назвал абсурдным налог на ягоды и грибы 24.05.2023, 10:0878916Финпирамида MetaGo привлекла от вкладчиков более 124 млн тенге 24.05.2023, 10:4178916Дело против Аблязова возобновили во Франции 06.05.2023, 17:48333276На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03326116В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14321196Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33311006Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 15.05.2023, 17:35309221Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?