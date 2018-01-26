В Талдыкоргане водитель высадил девочку из автобуса из-за того, что к ней приставал пьяный мужчина

Талдыкорган. 26 января. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане ищут мужчину, пристававшего к 10-летней школьнице в автобусе, и самого водителя автобуса, который не только не помог девочке, но и вытолкал ее из транспорта вдали от остановки, передает Kazakhstan Today.

"Я ехала в автобусе, когда ко мне подсел мужчина, сильно выпивший. Он стал щипать меня за руки и обнимать. Я стала просить оставить меня в покое, а он говорил: "буду трогать". Потом за меня заступился один парень, а этот мужчина его избил до крови. Потом другой парень хотел защитить меня, но и с ним хулиган тоже подрался. Водитель остановил автобус, выгнал пьяного мужчину, а вместе с ним и тех парней. Проехав несколько метров, водитель вытолкал и меня из автобуса. Пришлось идти пешком", - рассказала девочка.

Свидетелями того, как водитель высаживает плачущего ребенка вдали от остановки стали десятки пассажиров, но ни один из них не стал на защиту девочки, - отмечает "Первый канал Евразия"

Подчеркивается, что в эти дни в регионе стоят небывалые морозы, местами доходящие до 30 градусов, и даже кратковременная пешая прогулка может быть очень опасной. Особенно для ребенка.

"Мы хотим, чтобы его (водителя - прим. агентства) наказали. Их всех. Как они могли в такой мороз выкинуть маленького ребенка из автобуса? А если бы с ней что-нибудь случилось? А если бы этот хулиган догнал ее и унес в кусты? Люди в автобусе тоже молчали, ничего не сказали, не помогли. Те парни, которые заступились, их тоже вышвырнули из автобуса", - сказала мама девочки Асель Болатхан.

В транспортной компании к рассказам ребенка относятся с недоверием. В тот день на 10-й маршрут выехало 11 автобусов, за рулем были опытные и воспитанные водители.

"Со всеми одиннадцатью мы переговорили. Они отрицают, говорят, что не было такого, чтобы высаживали пьяного человека. Все в один голос говорят, что тоже дети есть, как мы можем девочку, тем более, когда она сопротивляется, силой вытолкнуть из автобуса?", - сказал руководитель транспортной компании Манарбек Жарахметов.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили, что родители написали заявление с требованием привлечь к ответственности водителя автобуса. Однако стражи порядка состава преступления в его действиях не обнаружили.

"Бабушка написала заявление с претензией в отношении водителя автобуса, в действиях которого мы не усмотрели какого-либо уголовно-наказуемого деяния", - сказал официальный представитель ведомства Кобейхан Нурахмет.

Водители девочки просят установить в автобусах камеры видеонаблюдения, надеясь, что тогда взрослые, возможно, будут более внимательными.

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