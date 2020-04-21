В Туркестанской области пьяный водитель сбил полицейских (ВИДЕО)

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Туркестан. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали нетрезвого водителя, совершившего наезд на полицейских, передает Kazakhstan Today.

С целью профилактики и пресечения нарушений во время режима ЧП сотрудники МПС Жетысайского РОП проводили рейдовые мероприятия в городе Жетысае. На одном из городских перекрестков полицейские остановили автомашину "Мерседес-Бенц". При требовании предъявить документы, водитель оказал неповиновение и наехал на двух полицейских, а третьего, попытавшегося остановить нарушителя, протащил за дверь автомашины, после чего скрылся. Трое полицейских получили телесные травмы, им оказали медицинскую помощь, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

По данным полиции, на установление личности и задержание скрывшегося водителя ориентировали весь личный состав отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП в течение получаса задержали подозреваемого, жителя города Жетысая. Согласно медицинскому освидетельствованию, нарушитель находился в "средней степени опьянения". Также установлено, что водитель был в наркотическом опьянении.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 379 (Неповиновение представителю власти) и 380 (Применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемый взят под стражу. Автомашина нарушителя водворена на штрафстоянку. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

По информации портала Polisia.kz, 18 апреля на блокпосту в Шымкенте 33-летний водитель Lexus LX 570 сбил полицейского, несущего службу.





ДТП произошло на пересечении улиц Байдибека би и Толеметева. В результате наезда полицейский получил вред здоровью средней степени тяжести. Водитель задержан на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по пункту 9 части 3 статьи 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти в местности, где объявлено чрезвычайное положение), которое наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, автомашина - на штрафстоянке.

Кроме того, в Алматинской области в ходе несения службы сотрудниками полиции на санитарных и блокпостах выявлены два водителя ранее лишенные водительских прав, повторно управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Так, около 19 часов на санитарном посту села Шелек Енбекшиказахского района была остановлена автомашина "Ниссан-Примера". При проверке документов внимание полицейских привлекло неадекватное состояние водителя. Освидетельствование показало, что 43-летний местный житель, управлявший автомашиной, находится в состоянии алкогольного опьянения. Более того, оказалось, что он ранее уже был лишен права на управление транспортным средством. Подозреваемый водворен в ИВС в соответствии со статьей 128 УПК РК.

Аналогичный случай зафиксирован на блокпосту между городом Талгаром и поселком Азат, где после остановки автомашины "Лада-21927" выяснилось, что ее водитель, 29-летний житель поселка Орикты, также ранее лишенный судом водительских прав, находится в средней степени алкогольного опьянения. Водителю избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Оба факта зарегистрированы в ЕРДР в соответствии с частью 1 статьи 346 УК РК.

Автомашины водворены на штрафные стоянки. Материалы досудебных расследований по окончании следственных действий будут направлены в судебные органы.

По данным Оперативного штаба Госкомиссии, более 200 жителей Алматинской области привлекли к ответственности за попытки пробраться на карантинные территории или выбраться с них. Два человека взяты под стражу.





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