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В Турксибском районе Алматы горела мечеть

27.07.2019, 09:06 10828
Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы горела нефункционирующая мечеть, передает Kazakhstan Today.
 
26 июля 2019 года, в 23.14, на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило сообщение о том, что горит нефункционирующая мечеть по адресу: Турксибский район, микрорайон Жас Канат, улица Баймаганбетова, 264. Как выяснилось, горела кровля здания, сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова. 
 
Первые пожарные расчеты прибыли уже через семь минут, в 23.21. Пожар был локализован в 00.23 и ликвидирован в 00.32. Жертв и пострадавших нет.
 
Площадь пожара составила 250 квадратных метров.
 
Напомним, ранее при пожаре в частном доме в Ауэзовском районе Алматы спасли семейную пару. Несколько дней назад в мегаполисе произошел крупный пожар на складе лакокрасочных изделий.
 

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