В Турксибском районе Алматы горела мечеть

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы горела нефункционирующая мечеть, передает Kazakhstan Today.

26 июля 2019 года, в 23.14, на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило сообщение о том, что горит нефункционирующая мечеть по адресу: Турксибский район, микрорайон Жас Канат, улица Баймаганбетова, 264. Как выяснилось, горела кровля здания, сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Первые пожарные расчеты прибыли уже через семь минут, в 23.21. Пожар был локализован в 00.23 и ликвидирован в 00.32. Жертв и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

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