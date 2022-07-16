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В Уральске в ДТП пострадал ребенок

15.07.2022, 20:36 13416
В Уральске в ДТП пострадал ребенок
Фото: ДП ЗКО
УРАЛЬСК. 15 ИЮЛЯ - Авария произошла 15 июня около 15.30, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Недалеко от моста на улице Жангир хана столкнулись Audi и Lada. В результате ДТП пострадали три человека: водитель Audi 1992 года рождения и ее пассажир - пятилетний ребёнок, а также пассажир Lada, сообщает портал "Мой город".
 
На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняя причины и обстоятельства происшествия.
 
Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Павлодар - Кызылорда погиб 33-летний водитель.
 

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В Алматинской области трехлетняя девочка провалилась в выгребную яму

15.07.2022, 18:54 15866
В Алматинской области трехлетняя девочка провалилась в выгребную яму
Фото: ДЧС Алматинской области
КОНАЕВ. 15 ИЮЛЯ - Инцидент произошел утром 14 июля в селе Иргели Карасайского района Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Узнав от матери трехлетней девочки о том, что ребенок упал в туалет, отец с сыном бросились на помощь. Сначала мужчина хотел спуститься сам, но отверстие не позволило этого сделать. Тогда десятилетний Алихан вызвался спуститься в выгребную яму. Обвязав веревкой сына, отец мальчика спустил его в туалет и быстро вытащил сначала девочку, затем сына, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
 
В ДЧС подчеркнули, что герой будет представлен к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребёнка.
 

Смертельное ДТП произошло на трассе Павлодар - Кызылорда

15.07.2022, 12:02 25971
ПАВЛОДАР. 15 ИЮНЯ - В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Павлодар - Кызылорда погиб 33-летний водитель, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента полиции Павлодарской области, авария произошла 13 июля около 17.30. 
 

33-летний водитель автомобиля марки ГАЗ-21R35-10 на автодороге Павлодар - Кызылорда совершил столкновение с автомашиной марки "Вольво". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ГАЗ-21R35-10 от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - проинформировали в департаменте. 

 
По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена экспертиза.
 

В Шымкенте ребенок утонул в домашнем бассейне

15.07.2022, 10:24 28271
В Шымкенте ребенок утонул в домашнем бассейне
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 15 ИЮЛЯ - В микрорайоне Кызылжар Абайского района годовалый ребенок утонул в бассейне во дворе частного дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Утонул мальчик 2021 года рождения, сообщает otyrar.kz.
 
По предварительной версии, ребенок остался без присмотра, родителей рядом не было. Обстоятельства произошедшего выясняются. 
 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте 6-летний мальчик, оставшись без присмотра, утонул в частном бассейне.
 

В Алматы произошел пожар в цехе по плавке цветного металла

15.07.2022, 09:33 29411
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы произошел пожар в цехе по плавке цветного металла, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

15 июля в 06.59 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу в Ауэзовский район, проспект Райымбека, 348с. По прибытии через 6 минут на место вызова первые подразделения пожарной части 14 обнаружили горение электропечного трансформатора в цехе по плавке цветного металла на общей площади 150 квадратных метров с переходом на кровлю цеха", - сообщили в городском департаменте по ЧС. 

 
Пожар удалось локализовать в 08.57. Причина пожара устанавливается.


 

В Нур-Султане на мосту "Архар" произошел пожар

14.07.2022, 19:47 39886
В Нур-Султане на мосту "Архар" произошел пожар
Фото: Кадр видео
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Жители столицы засняли на видео пожар на левобережье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ДЧС Нур-Султана, 14 июля в 16.27 пожарные подразделения ДЧС выехали на поступивший вызов. По прибытии было установлено, что на улице Сарайшык на опорах моста "Архар" происходит горение силового кабеля на площади 40 п. м. 
 
На место были вызваны сотрудники Акмолинской распределительной электросетевой компании для работы по обесточиванию электрических кабелей. 
 
После пожарные приступили к ликвидации возгорания. Пожар локализован в 17.54 и ликвидирован в 18.05. Жертв и пострадавших нет.
 
 

Сомнительная акция по продаже сахара в Жанаозене возмутила казахстанцев

14.07.2022, 18:28 40936
Сомнительная акция по продаже сахара в Жанаозене возмутила казахстанцев
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
ЖАНАОЗЕН. 14 ИЮЛЯ - Акция по продаже сахара, организованная в одном из магазинов Жанаозена, возмутила казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сахар продают лишь тем, кто сделает покупку на 2000 тенге", - написал на своей странице в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.

 
При этом сахар, купленный по оптовой цене от 680 тенге, владелец продавал по 500 тенге за килограмм, сообщили в горакимате. 
 

По правилам акции каждый покупатель должен был совершить покупку на сумму свыше 2 тысяч тенге. Магазин посетили представители акимата и разъяснили предпринимателю раздел закона о защите прав потребителей. В результате владелец остановил акцию", - рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена. 

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
 
Несмотря на подорожание, найти сахар в магазинах становится все сложнее, а если дефицитный товар появляется на прилавках, его разбирают в считанные секунды, иногда дело не обходится без потасовок.
 
Так, по информации "Хабар24", в регионах РК сахар отпускают строго лимитировано, по 2-3 килограмма в одни руки, а цены за килограмм сахара варьируются от 630 тенге в Актобе до 800 тенге в Шымкенте и Костанае. Более того, к осени цены могут взлететь до 1 тысячи тенге за килограмм.
 
В Талдыкоргане очередь за "льготным" сахаром занимают с двух часов ночи, продукт реализуют по 435 тенге, но на руки выдают лишь по 2 килограмма.
 

В Алматинской области в результате ДТП погибла пенсионерка

14.07.2022, 12:04 48286
В Алматинской области в результате ДТП погибла пенсионерка
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - В Карасайском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 70-летняя женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, удалось установить скрывшегося с места ДТП водителя. Им оказался 22-летний житель соседнего района. 
 

Смертельный наезд на пешехода произошел на 36-м километре автодороги Алматы - Жандосов. На месте происшествия криминалисты обнаружили фрагмент от бампера "Мерседес Бенс". После просмотра камер видеонаблюдения был установлен госномер скрывшейся автомашины, принадлежавшей 22-летнему жителю Каргалы из соседнего Жамбылского района. Водитель успел поменять разбитое при столкновении лобовое стекло автомобиля, но не исправил поврежденный бампер. Сейчас автомашина помещена на спецстоянку для проведения необходимых экспертиз" - сообщили в отделе розыска УМПС Алматинской области.

 
Расследование по факту проводится по двум статьям уголовного законодательства - "Нарушение ПДД или эксплуатация ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление места ДТП".
 

В Алматинской области дождевая вода затопила зоны отдыха

14.07.2022, 10:33 39981
В Алматинской области дождевая вода затопила зоны отдыха
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - В Уйгурском районе Алматинской области дождевая вода затопила дворы трех зон отдыха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, 13 июля около 18.00 на 55-м километре автодороги Шонжы - Калжат в результате обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток высотой 5-10 сантиметров. 
 

В результате произошел перелив через проезжую часть автодороги с дальнейшим подтоплением дворовых территорий трех зон отдыха, подтоплений жилых помещений и зданий не зарегистрировано", - проинформировали в ДЧС Алматинской области. 

 
В данный момент осадки прекратились, уровень воды снизился, вода проходит в транзитном режиме. 

 

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