УРАЛЬСК. 21 СЕНТЯБРЯ - В Уральске в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ДТП произошло 20 сентября на пересечении улиц Шолохова и Тюленина, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, примерно в 20.30 на пересечении улиц Шолохова и Тюленина произошло столкновение кареты скорой помощи и "Лады", после чего спецавтомобиль перевернулся набок.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что в ДТП пострадали трое.

Бригада скорой помощи ехала на вызов второй категории срочности, с включенными маячками и звуковым сопровождением. На перекрестке столкнулась с легковым автомобилем. Машина 103 перевернулась, в результате чего пострадали трое сотрудников станции скорой помощи: 20-летний санитар, 22-летний фельдшер и 27-летний водитель. Все были доставлены в городскую многопрофильную больницу.





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