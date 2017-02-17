В ущелье Жамбылской области во время плановых занятий военных внезапно сошла снежная лавина

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В ущелье Жамбылской области во время плановых занятий военных внезапно сошла снежная лавина17.02.2017
Происшествия  17:04

Тараз. 17 февраля. Kazakhstan Today - Министерство обороны РК распространило официальное сообщение о сходе снежной лавины в ущелье Коксай Жамбылской области.

"В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы. В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Более подробную информацию, а также сведения о ходе проводимых работ в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.
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