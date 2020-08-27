В Усть-Каменогорске в пожаре сгорели склады

Усть-Каменогорск. 26 августа. Kazakhstan Today - Крупный пожар уничтожил склады в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.

Пожар произошел на складских помещениях в нескольких метрах от частого сектора.

По информации телеканала Astana.tv , огонь охватил 400 квадратных метров. Кровля обрушилась, что очень осложнило работу пожарным.





Обошлось без жертв и пострадавших: помещениями в последнее время редко пользовались.





Пожарные не исключают версию поджога.

Была опасность, что пожар распространится на ближайшей частные дома, поэтому пожарными подразделениями были предприняты все мероприятия, чтобы исключить данную возможность", - прокомментировал замначальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Дмитрий Титов.





Ранее сообщалось о пожаре в строящемся терминале аэропорта в Шымкенте.

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