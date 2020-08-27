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В Усть-Каменогорске в пожаре сгорели склады

26.08.2020, 09:10 5023
В Усть-Каменогорске в пожаре сгорели склады
Усть-Каменогорск. 26 августа. Kazakhstan Today - Крупный пожар уничтожил склады в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.
 
Пожар произошел на складских помещениях в нескольких метрах от частого сектора. 
 
По информации телеканала Astana.tv, огонь охватил 400 квадратных метров. Кровля обрушилась, что очень осложнило работу пожарным. 

 
Обошлось без жертв и пострадавших: помещениями в последнее время редко пользовались. 

Пожарные не исключают версию поджога. 
 

Была опасность, что пожар распространится на ближайшей частные дома, поэтому пожарными подразделениями были предприняты все мероприятия, чтобы исключить данную возможность", - прокомментировал замначальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Дмитрий Титов. 


Ранее сообщалось о пожаре в строящемся терминале аэропорта в Шымкенте. 
 

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